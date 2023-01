„Důležité je jít volit, abychom se nemuseli stydět za člověka, který sedí na Hradě, jak tomu bylo v minulosti," řekla paní Miroslava, která nechtěla prozradit příjmení.

Češi volí nového prezidenta. Hlas odevzdal Zeman i většina kandidátů

Prezidentské volby probíhají v již tradičních časech 13. a 14. ledna. V pátek jsou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo, do kterého postoupí už pouze dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního, jsou v plánu na 27. a 28. ledna.