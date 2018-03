Při dopravně bezpečnostní akci odhalili policisté 13 přestupků

Odborní zprostředkovatelé práce Zprostředkovatel práce - administrativní práce. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 10000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Keplerova č.p. 693/2, Krásné Březno, Ústí nad Labem., Požadujeme: vysokoškolské vzdělání + 2 roky praxe nebo středoškolské vzdělání + 5 let praxe., Nabízíme: zkrácený pracovní úvazek 20hod/týdně, mzdu 10 000 ,- Kč., Kontakt: telefonicky nebo na e-mail.. Pracoviště: Rlc s.r.o., Keplerova, č.p. 693, 400 07 Ústí nad Labem 7. Informace: Vyacheslav Kondratyev, +420 608 777 488.

Stavebnictví - Stavebnictví Stavební montéři 17 000 Kč

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) Výškový pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: dle zakázek po celé ČR - doprava zajištěna., Požadujeme: vyučení nebo středoškolské vzdělání, výbornou znalost práce v laně, fyzickou zdatnost, řidičský průkaz s oprávněním sk. B, pracovitost, pružnost, ochotu pracovat dle požadavků zákazníků., Nabízíme: odborné proškolení k výkonu výškových prací, dobré platové ohodnocení částečně závislé na Vašem výkonu, zajímavou práci ve stabilní společnost., Kontakt: na uvedený e-mail.. Pracoviště: One by one company s.r.o., Masarykova, č.p. 1470, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Rabe, +420 607 226 137.