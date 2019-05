Akce nazvaná Ústecký schod má už svou historii, mladý komentátor několikrát zmínil první závod, který se na tomto místě odehrál před pětačtyřiceti lety, v sobotu 18. května bylo u rozhlasu zase plno. Michal Neustupa prokázal své organizátorské schopnosti na Miladě, nyní pomohl " naleštit " ústecké schody.

Vítězů bylo hned několik. Začínali ti nejmenší, nejrychlejší mezi dospěláky se jmenoval Michal Wildhaber a sto schodů v solidním kopci zdolal za 32 vteřin. V seznamu odhodlaných tváří byli borci z Děčína, Teplic, Lovosic, České Lípy, ale třeba i ze Řehlovic, Střekova, nebo Povrlů.

Několikrát se tam objevil název Lentilky z Dobětic a nevedly si špatně. Rozhovor poskytla Deníku ta nejmladší z týmu, jedenáctiletá Lenka Hoskovská. "Táta dělá triatlony, závodí na kajaku, několikrát byl v posádce, co vyhrála dračí lodě ve Vaňově, s dědou jezdí na kole a v Doksech stál loni na bedně, když Lentilky vydřely třetí místo ve sportovním víceboji, kde bylo 150 šestičlenných družstev z celé republiky. Společně s ním tam byla mamka, ta umí snad všechny sporty co znám, dokonce hraje i nohejbal. Já dělám sportovní gymnastiku, sestra Adéla dobře plave a běhá. Jednou by prý chtěla házet oštěpem, ale to se ještě může změnit. Škoda, že tu nebyl táta, to je borec," tvrdila malá krasavice.

Maminka Klára Hoskovská vyhrála svou věkovou kategorii, v absolutním pořadí mezi ženami bez rozdílu věku byla třetí. Starší dcera Adéla doběhla ve své věkové kategorii druhá, v rodinné soutěží brali Hoskovští stříbro.

Kdo umí, ten umí!

Miroslav Vlach