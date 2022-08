OBRAZEM: Osmý Malý Hamburk přinesl posluchačům krásnou hudbu

"Já si sem chodím odpočinout, ve stínu je tu příjemně, mají dobré pivo a je to zadarmo," řekla jedna z pravidelných návštěvnic. A jako třešnička na dortu dnešní hudební představení zakončila Sarah & The Adams. Sarah svým nádherným hlasem uchvátila obecenstvo a sklidila velký úspěch. Do publika také nechala poslat svůj deníček, který je její inspirací a do kterého lidé mohou napsat co chtějí.

Na další Malý Hamburk se lidé mohou těšit opět v neděli 21. srpna odpoledne, od tří do šesti hodin.