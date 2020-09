Ředitelem závodu, který měl pracovní název Běh na konec prázdnin, byl Jaroslav Hercík, který dal život Prima běhům v roce 2015. V pozvánce uváděl pořadatel, že se jedná pouze o test nové časomíry, přesto se pod modrým obloukem sešli borci z Teplic, Děčína, Mostu, České Lípy, Povrlů, Tisé, Kadaně a Ústí nad Labem (68). Startovné bylo symbolické, nálada přátelská, zážitků ze sportovních akcí plný koš.

Domácí Petr Zuda vyhrál zcela jasně v čase 00:16:33, neúnavnou Jarmilu Sobeckou z USK Provod pěkně prohnala Nikola Focke, která jako svůj tým uvedla Tatranskou strelu. Komentátorem byl David Cihlář, medaile předávala Zuzana Rusínová - Kotěšovcová. Za měsíc bude rodit, ale kamarádky s čipem na kotníku musela vidět.

Jaroslava Hercíka k mikrofonu nedostanete, fotit se nechce, ale pro amatérské běžce je to poklad. V roce 2015 přišel s myšlenkou čipové časomíry pro malé závody, svůj projekt nazval Prima běhy. Dnes ho znají nejen v Ústí nad Labem, ale i v jiných městech. Pro sportovce vymýšlí nové počítačové softwary, nabízí výsledky, komentáře. Nedaleko fotbalového hřiště pozdravil převozníka, nafoukl oblouk a propojil kabely. Všechno klaplo, další závody už budou v novém.

Kousek od startu stál betonový bunkr, v dálce byla vidět Bukovka, zajímavých borců tam bylo víc. Z Děčína přijel s manželkou a synem Luboš Přibyl, v neděli 30. srpna byl u půlmaratonu, který v ženské kategorii vyhrála Jarmila Sobecká. Jeho syn Adam několikrát startoval ve Svádově i v Dubicích. Po autonehodě má problémy s chůzí, v Děčíne absolvoval půlmaraton a dokončil ho v čase 3:35:46! Na stezce fotil. Kousek dál stál muž v červeném cyklistickém dresu. "Jsem tu pouze jako divák, abych podpořil Jirku Vlčka. Absolvoval jsem totiž o víkendu těžký závod na Moravě. Běžela se tam Beskydská sedmička (100 km). Je to vlastně mistrovství České republiky v horském ultra maratonu. Lysá hora, Smrk, Pustevny, Velký Javorník atd. Běžel jsem s kamarádem, no spíše místy šplhal, ale ten to na padesátce zabalil. Dokončil jsem závod s nějakým pánem, který se zranil, já mu pomáhal. Čas tomu také odpovídal (29 hodin)," smál se Luděk Vlk z Povrlů.

Podzim bude plný adrenalinu. Na Miladě se chystá Běh upřímných srdcí (13. 9.), potom přijde na řadu Čas pro mozek na Severní Terase (15. 9.), Olympijský běh bude na Miladě (16. 9.), potom Malá Dubická a další.