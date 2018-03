Přímá volba vyvolává u starostů rozpory. Volají po změně zákonů

Ústecko /ANKETA/ - Starostové upozorňují, že přímo zvolený první muž samosprávy musí dostat víc pravomocí.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník/ Michal Fanta

Ať už s přímou volbou starostové na Ústecku souhlasí, nebo ne, na jednom se shodují. Prosadit nový systém volby nestačí. Bude potřeba změnit také další zákony. Například ten o obcích, aby se přímo zvolený starosta nestal jen figurkou slepě plnící vůli zastupitelstva.

HROZÍ POLITICKÁ IZOLACE?

Například podle starosty Chlumce Romana Zettlitzera by se podle současného znění zákona mohl ocitnout v politické i komunální izolaci a neměl vůbec šanci něco prosadit. Proti přímé volbě jinak nemá námitek.

„Ale bylo by potřeba potom upravit pravomoci starostů v zákoně o obcích. Neříkám zvětšit, jen upravit. Protože by pak starosta byl jako osamocený voják v poli. Musel by vykonávat, co rozhodne zastupitelstvo, aniž by na to měl vliv, a nést za to odpovědnost,“ upozornil Zettlitzer.

Systém, kde voliči přímo volí starostou svého favorita, ne politické strany, je sympatický i telnickému starostovi Janu Doubravovi, ač jinak ještě není zcela rozhodnutý, zda souhlasí, či nikoliv.

„Spíš se kloním k souhlasu. V malých obcích už to tak v podstatě je. Pro mne by byla větší čest, kdyby si lidé vybrali přímo mne, než bych se pak dohadoval s dalšími deseti lidmi, jestli opravdu tím starostou budu,“ glosoval Doubrava.

Pro s váhradami je také starosta Dolních Zálezel Miroslav Suchý. "Já jsem pro. Ale zajímalo by mne, kde k sobě potom sežene další lidi, zastupitele. Musí fungovat komise, výbory, nemůže to všechno přeci udělat sám. Takže bude potřeba upravit zákony, aby s přímou volbou korespondovaly," uvedl Suchý

Naopak nedůvěřivý přístup zvolil starosta města Chabařovice Josef Kusebauch. Domnívá se, že funkce starosty by měla připadnout člověku vybranému na základě společné dohody zvolených zastupitelů.

„Starosta se musí o někoho opírat. Může nastat situace, kdy budou všichni zastupitelé proti němu v opozici, a to je potom velmi složité. Řekl bych, že ten návrh je jen tvořivost nových poslanců, kteří chtějí dokázat, že něco dělají. Velký přínos pro lidi v tom opravdu nevidím,“ odmítl.

Zdrženlivě se staví proti přímé volbě starostů a hejtmanů i starostka městského obvodu Střekov Eva Outlá. „Po těch zkušenostech s přímou volbou prezidenta jsem vůči tomu skeptická. Takto by se mohl dostat do funkce starosty i neschopný či naopak všeho schopný demagog. Ta možnost tu je,“ varovala.

KOLIZE SE ZÁKONY

Zároveň také upozornila, že dle jejího názoru s přímou volbou koliduje i několik zákonů. „Na jejich současné znění by měli zákonodárci brát ohled. Přímo volený starosta by měl získat víc pravomocí, ale také odpovědnosti. Zastupitelstvo je kolektivní orgán, který dělá společná rozhodnutí. Domnívám se tedy, že tak, jak je současný systém nastavený, to bude mnohem lepší,“ pokračovala starostka Outlá.

Vyhraněný názor si zatím neudělal starosta Petrovic Zdeněk Kutina. „Ono to vypadá lákavě, ale pokud to nebude spojeno s úpravou pravomocí, jednacích řádů a podobně, potom v přímé volbě starostů nevidím žádný smysl. Aby lidé zvolili starostu z jedné strany a volby jinak vyhrála strana druhá a starosta potom vůbec nic neprosadil, to také žádný smysl nemá,“ podotkl Kutina.

Přímá volba by se ovšem nedotkla jenom vedení obcí a měst, ale i krajů. Ústecký hejtman Oldřich Bubeníček s přímou volbou souhlasí a považuje ji za pozitivní.

„Myslím, že je to velice rozumný návrh. Ten, kdo dostane nejvíc hlasů, by v tu chvíli měl zajištěnou i podporu v zastupitelstvu, protože je získá z té nejsilnější strany,“ řekl.

Domnívá se také, že nový volební systém bude i velmi atraktivní pro české voliče. „Osobně bych se přimlouval, aby stejným způsobem jako komunální volby byly zajištěny i ty krajské,“ dodal ústecký hejtman.