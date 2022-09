„Gratuluji doktoru Broulovi ke jmenování a přeji mu na nové pozici hodně úspěchů. Jsem přesvědčen, že toto v rámci Krajské zdravotní unikátní pracoviště se pod jeho vedením bude dál rozvíjet a nadále zajišťovat na vysoké úrovni odbornou pomoc všem pacientům, kteří ji potřebují,“ řekl Petr Malý, generální ředitel KZ.

Moderní zázemí v nemocnicích Krajské zdravotní se rýsuje

„Jsem rád, že oddělení bude nadále fungovat jako oddělení samostatné, a to nejen v rámci Masarykovy nemocnice, ale i v rámci celé Krajské zdravotní. Podařilo se udržet jeho odbornou úroveň a bude tedy i nadále poskytovat komplexní sexuologickou péči o pacienta. Velice děkuji panu primáři Zoubkovi za dosavadní práci a velmi mě těší, že zůstal na zkrácený úvazek. Oddělení vedl celých 22 let a mělo výbornou pověst v sexuologické odborné společnosti. Novým členem týmu se stala Petra Kučerová,“ uvedl při svém uvedení do funkce Marek Broul.

Kontakty na oddělení

najdete ZDE.

Sexuologické oddělení se při pomoci pacientům zaměřuje na diagnózy a vyšetření: mužské sexuální dysfunkce, andrologie, ženské sexuální dysfunkce, neplodnost páru, párový nesoulad, parafilie a deviace, transexualismus, soudně nařízené ochranné ambulantní sexuologické léčby, vyšetření spermiogramu a ejakulátu na kultivační vyšetření, falopletysmografické a vulvopletysmografické vyšetření. „Pacienti se k nám nemusí obávat objednat, rádi se postaráme o každého. Při objednání není nutné doporučení praktického či jiného odborného lékaře," ujistil primář Broul.

MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM

vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a hned po ukončení studia se vrátil do rodného kraje. Začínal na Chirurgickém oddělení Nemocnice Teplice a po dvou letech nastoupil na chirurgickou kliniku v Ústí nad Labem. Po složení atestace z chirurgie ho uchvátila urologie a změnil obor. Jako svou specializaci si vybral andrologii, tedy obor, jehož název je odvozen od řeckého „andros“ = muž. Zabývá se fyziologií a patologií mužských reprodukčních funkcí, diagnostikou a terapií poruch mužské plodnosti. Nástavbová atestace ze sexuální medicíny pak byla logickým pokračováním v oboru. V tomto oboru získal i evropskou atestaci - Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine. V současné době pracuje jako zástupce přednosty Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nyní se stal také primářem Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.



Zdroj: Krajská zdravotní