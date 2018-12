Primátor použil lživé tvrzení. Omluvil se

Ústí nad Labem - Petr Nedvědický srovnal prodej pozemků v Krupce s koupí bytu opozičním zastupitelem. Vzbudil silnou nelibost veřejnosti.

Ústecký primátor Petr Nedvědický.Foto: Deník / Karel Pech

Odmítavou reakci veřejnosti vyvolal primátor Ústí Petr Nedvědický (ANO 2011). V amatérském diskusním pořadu přirovnal svůj obchod s pozemky v Krupce, na kterém slušně zbohatl, ke koupi bytu s babičkou opozičním zastupitelem Martinem Krskem (PRO! Ústí). Což se ukázalo jako nepravdivá informace.

Nedvědického výrok ostře odsoudila opozice. Primátor nakonec přiznal chybu a druhý den se za výrok veřejně omluvil. Kauzu dál nechce komentovat.

Rozhovor uspořádala neformální facebooková platforma UL Debaty, vedl ho student Gymnázia Jateční Tomáš Svítil. Primátor Nedvědický v debatě položil řečnickou otázku, jaký je rozdíl mezi ním a jeho kritikem, zastupitelem Krskem, který si prý během privatizace bytového fondu měl koupit byt s babičkou. „Nechal babičku spokojeně zemřít, nastěhoval se do něj a byt má dneska hodnotu 750 tisíc korun. Jí nedal ani korunu, dal městu 28 tisíc korun. Jaký je rozdíl mezi mnou, který si koupil od státu legálně pozemky, zušlechtil je a prodal,“ řekl.

Komentář Michala Dvořáka z Deníku

Po zveřejnění rozhovoru Krsek prohlásil, že informace o bytu s babičkou jsou vylhané a že jde o odporný osobní útok, který ho emočně rozhodil. „Nikdy jsem žádný byt nevlastnil. Od města ho odkoupila babička s dědou poté, co v něm dvacet let bydleli. Po jejich smrti ho zdědila moje maminka,“ řekl a zároveň požadoval za takové pomluvy veřejnou omluvu.

Tu platformě UL Debaty zaslal primátor Nedvědický hned druhý den. „Primátor své stanovisko přehodnotil a požádal nás o uvedení omluvy na našich stránkách,“ uvedl Tomáš Svítil za debatní platformu.

Na svém Facebooku ji zveřejnila ve čtvrtek před polednem. ,,Omlouvám se tímto panu Martinu Krskovi za tvrzení, která jsem uvedl v rozhovoru pro UL debaty. Uvedené informace jsem si neověřil a mé tvrzení nebylo vhodné,“ napsal Nedvědický v textu veřejné omluvy a dál už kauzu nechce komentovat.

Krsek reagoval s tím, že omluvu považuje za podivnou a nekonkrétní, ale že primátor alespoň nějakou poslal. „Po osobním útoku jsem očekával i osobní omluvu. Té jsem se nedočkal,“ poznamenal.

Politolog a pedagog ústecké univerzity Daniel Kroupa se domnívá, že pokud nově zvolený politik už na začátku používá nepravdu jako nástroj politického boje, je to doklad úpadku politické kultury. „Nakonec to odnesou ti, co ho do funkce instalovali,“ dodal.