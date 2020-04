Voda je nezbytnou součástí lidské existence a najdete ji téměř všude. Tvoří totiž téměř tři čtvrtiny zemského povrchu, a i my samotní ji v sobě z velké části máme. Dospělé lidské tělo obsahuje 60–70 procent vody, u novorozenců to může být až 80 procent. Tato čísla dokazují, jak je pro nás tato surovina důležitá, a proto se o ní musíme starat a neplýtvat s ní. Neustálý přístup k pitné vodě ve světě stále není samozřejmostí.

Vodní kvíz



O kolik procent vody v těle musíte přijít, abyste začali cítit, že máte žízeň?

a) o 1 procento

b) o 3 procenta

c) o 5 procent



Jaká je průměrná denní spotřeba vody 1 osoby v České republice?

a) 66 litrů

b) 91 litrů

c) 125 litrů



O kolik kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí se vodohospodáři skupiny Severočeská voda starají?

a) 8 296 km

b) 10 092 km

c) 14 000 km



Správné odpovědi naleznete na konci článku.

V severních Čechách je vody dostatek

Na severu Čech mají obyvatelé vody dostatek. A to i přes to, že v loňském roce opět vzrostla spotřeba vody v ČR o 1,8 litru na osobu denně. Díky unikátnímu distribučnímu systému a vodním nádržím v Krušných, Lužických a Jizerských horách dokážou vodohospodáři region vodou zásobit, což by však místní obyvatelé neměli brát jako samozřejmost.

Víte, že…

- třetina výdajů, které svět vynaloží na produkci balené vody, by stačila na zaplacení projektů, které by zajistily dostupnost vody pro každého na Zemi? Pít kohoutkovou vodu má rozhodně smysl.

- ze standardního plaveckého bazénu se měsíčně vypaří až 3 000 litrů vody?

- v keňském Nairobi platí obyvatelé za pitnou vodu desetkrát více než obyvatelé New Yorku?

- horká voda mrzne rychleji než studená? Vědci tuto skutečnost nazývají Mpembův jev

Správné odpovědi kvízu: 1a, 2b, 3c