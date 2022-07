Letošek je ale výjimečný kvůli uprchlické vlně spojené s válkou na Ukrajině. Do ústeckých škol se totiž zároveň hlásí 350 dětí z této země a zdejší radní rozhodli, že příspěvek vyplatí všem prvňákům bez rozdílu národnosti. Tedy i Ukrajincům. Kolik přesně jich bude, ještě není jasné. Co se týká pedagogů, kteří hovoří ukrajinštinou, školy je sice už mohou využít, ale mnohem raději se snaží ukrajinské děti rozdělit do normálních tříd, protože se rychleji přizpůsobí ostatním a naučí česky.

Počty přihlášených prvňáků letos nijak výrazně nevybočují, jsou srovnatelné s minulými roky. Pro srovnání, v minulém školním roce 2021/2022 zahájilo povinnou školní docházku 982 žáků. To znamená, že na pořízení učebních pomůcek Ústí vydalo přes 1,96 milionu korun. „Město příspěvek prvňákům vyplácí od roku 2012, jelikož od té doby ministerstvo školství základním školám tento příspěvek už ze svého rozvojového programu neposkytuje,“ informovala ústecká mluvčí Romana Macová s tím, že jednou z hlavních priorit města zůstává podpora vzdělávání. „Letos rodiče nejvíc dětí do prvních tříd přihlásili na ZŠ Elišky Krásnohorské, celkem 83, nejméně pak na ZŠ a MŠ Jitřní, přesně 29. Na každého žáka je počítáno s dvoutisícovým příspěvkem,“ upřesnila.

Konkrétně do ZŠ Elišky Krásnohorské se podle jejího ředitele Martina Alinče přihlásilo šest prvňáčků z válkou rozvrácené Ukrajiny. „Máme čtyři první třídy, do kterých jsme je rozdělili. Učitelky z Ukrajiny nevyužíváme. Já si myslím, že tyto děti se musejí rychle naučit česky. Pro ně je tento stav ideální, protože, řečeno s trochou nadsázky, děti jsou jako houba a velmi rychle nasávají vše, co se děje okolo nich," podotkl. „Dvoujazyčné třídy je naopak zpomalují. Máme zkušenost, že když dáte třeba čtyři Vietnamce do jedné třídy, budou mluvit vietnamsky, a to je zpomalí. Nejlepší pro děti z Ukrajiny bude, aby byly rozdělené mezi dětmi českými,“ vysvětlil Alinče.

Podle náměstka primátora Tomáše Vlacha, který má na starosti sociální záležitosti, je tento postup rozumný. „Skutečně nevíme, kolik dětí z Ukrajiny bude nakonec ve školách. Hlásí se průběžně. Často je rodiče přihlásí do školy a nakonec nepřijdou a místo toho se vracejí domů. Je to přirozený proces. Konečné počty budeme nejspíš znát až na podzim, po zahájení školního roku. Ohledně jazykové bariéry, využíváme ukrajinské pedagogy tam, kde je to možné a potřebné,“ řekl.

Velkou starostí pro rodiče nejspíš budou ceny školních pomůcek. Prozatím se ale zdá, že se navzdory vysokému zdražení energií a potravin zas tak moc nezměnily. „Byla jsem dělat první nákupy, abych si to vydání za potřeby do školy rozložila do dvou plateb, a přijde mi, že jsem zaplatila za Vendulku zhruba přibližně totéž, co za Matýska před dvěma lety. Ale kolik to bude dělat, si stejně budu moci spočítat až v srpnu,“ poznamenala maminka dvou dětí Miroslava ze Severní Terasy. „Nemá cenu se nad tím ani pozastavovat. Potřebují to, a ať bude cena jakákoliv, budeme to muset zaplatit. Na školních věcech pro děti se prostě šetřit nemá,“ dodala.

Ceny školních potřeb pro prvňáky



Škola z příspěvku od města prvňáčkům obvykle zaplatí pastelky, kapsář, základní učebnice a sešity, plastelínu, voskovky, vodovky, tempery, nůžky, ořezávátko, lepidlo, tužky, gumu, kelímek, štětce, dva notýsky.



Školní aktovka - od 1500 do 3500 Kč

Penál - cca 280 Kč, do tří stovek

Kornout - 10 až 200 Kč, dle značky

Desky na písmenka a číslice - od 79 do 150 Kč

Popisovací fólie - A5 do 10 Kč, A4 do 20 Kč (spíš 16)

Obaly - Od 11 korun výš, do 100 Kč, dle kvality

Bačkůrky - kolem 350 Kč

Sportovní obuv – od 400 Kč výš dle značky

Pytlíky na přezůvky a tělocvik - cca od 45 do 110 Kč dle kvality a velikosti

Ubrousek svačinový - od 20 Kč do 200 Kč dle značky

Láhev na pití - 260 až 500 Kč dle značky

Zástěrka na výtvarku - 150 až 250 Kč dle značky

Boxík na svačinku - od 50 do 250 Kč (i 900 – dle značky)