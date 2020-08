Prastaré molo ve Vaňově dosloužilo. Poslední plavidlo na cestě z Litoměřic u něj přistane tuto neděli, 23. srpna, a během následujících dvou dnů Ředitelství vodních cest (ŘVC) místo něj nainstaluje nový plovoucí můstek. První linková loď od něj vypluje hned ve středu 26. srpna ráno.

Během příštího roku se celý prostor včetně přilehlé autobusové zastávky promění v moderní dopravní terminál. Přibude nové kotvení, přípojka na pitnou vodu a elektřinu. Nové přístaviště přijde na 5,4 milionu korun, financovat ho bude Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak vysvětlil šéf ŘVC Lubomír Fojtů, dvě výškové úrovně nástupních ploch umožní bezpečný nástup a výstup cestujících z různých druhů osobních lodí do délky až 110 metrů. „Kvalitní veřejná síť přístavišť pro linkovou osobní vodní dopravu je jednou z priorit ministerstva dopravy, a proto nyní ŘVC nahrazuje původní molo novým, které je stejné koncepce jako na celém Dolním Labi. Obdobný můstek s plachtou dle designu z ateliéru architekta Patrika Kotase slouží už sedm let v centru města,“ uvedl Fojtů s tím, že molo bude důstojným zázemím pro tisíce cestujících lodní dopravy.

Během roku 2021 vznikne při můstku i nové ukotvení ke břehu. To umožní jeho bezpečné setrvání na místě i za největších povodní.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického je lodní doprava významná nejen pro pravidelnou přepravu lidí, ale i pro turistiku, proto tu město vybuduje novou zastávku autobusů s velkou čekárnou, bezbariérovým nástupištěm a chodníkem k lodi. „Vznikne tak opravdový přestupní terminál mezi vodní a městskou hromadnou dopravou,“ poznamenal primátor Nedvědický.

Terminál vyroste hned v sousedství kotviště ústecké lodi Marie provozovatele Iva Jirouška. Provoz jeho labského výletního veterána město dotuje každoročně 150 tisíci korunami. Letos měla Marie poruchu převodovky a kardanu, oprava stála 120 tisíc korun. Ústí pro loď v minulosti vybudovalo kvalitní mola na míru. Jedno ve Vaňově, druhé na protilehlém břehu v Brné. Není třeba je na zimní období vytahovat na nábřeží, mají antikorozní úpravu.

Nové plánované molo však není podle Jirouška příliš vhodné. „Člověk, který ho navrhl, v životě s lodí nepřistával. Je široké dva tři metry a zaoblené, což nestačí. Velké parníky potřebují čtyři pět metrů, aby je to vedlo při nepříznivém počasí, silném větru a podobně. Navíc je tam úzký můstek na palubu, kterým neprotáhnete kočárek, vozíček s invalidou ani cyklistu,“ zmínil Jiroušek s tím, že tu zároveň není dostatek parkovacích míst a projevuje se to vždy, když velké dopravní lodě připlují.

Na tom se s ním shodne i lodní kapitán Miroslav Neumayer, který má zkušenosti s plavidly do 20 metrů. „Mně by tenhle typ stačil. Ale když připlouvá Poseidon nebo Porta Bohemica, můj názor je obdobný. Je to moc malé. Ono to sice kvůli tvaru klade malý odpor vodě, nelomcuje to s ním, ale mělo být určitě delší. Na vyvázání takové lodi potřebujete, aby body vyvázání byly dál od sebe, bylo by to bezpečnější,“ vysvětloval Neumayer.

Opoziční poslanec za Ústecký kraj Michal Peksa podotkl, že by nebylo od věci, kdyby se na mola tohoto typu „mrkl“ odborník z Nejvyššího kontrolního úřadu. „Myslím, že státní podniky by měly s penězi zacházet hospodárně a nevyhazovat je za něco, co nebude fungovat správně,“ řekl Peksa.