Nezvyklý spor mezi ekology a státem se rozhořel na jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem. Spolek Stop tunelům podal žalobu proti ministerstvu životního prostředí (MŽP) kvůli plánovanému vybudování přístaviště včetně inženýrských sítí u vodní plochy. Přístaviště má sloužit návštěvníkům i majitelům lodí.

Ekologové rozporují rozhodnutí správního orgánu. Mimo jiné jim vadí, že by se přístaviště mělo nacházet v místě, kde hnízdí vodní ptáci a chráněné druhy živočichů.

„Podle nás nebyly splněny zákonné podmínky pro zásah do této klidné přírodní části jezera Milada, kde žijí chráněné druhy živočichů. Velké většině lidí i přírodě prospěje víc tohle klidné prostředí než přístaviště pro jachty,“ řekl za spolek Stop tunelům David Daduč.

Podle žaloby, kterou má Deník k dispozici, je seznam dotčených druhů živočichů neúplný a prokázaná prý není ani převaha veřejného zájmu. Ve výčtu živočichů podle ekologů chybí druhy jako kupříkladu ropucha zelená, užovka hladká, slavík modráček, chřástal vodní, rákosník velký, bukač velký či konipas luční. V žalobě upozorňují rovněž na vliv lodí na životní prostředí. Spolek proto u soudu požaduje návrh na přiznání odkladného účinku žaloby.

„MŽP obdrželo ve věci jezera Milada v Ústí žalobu před několika dny a aktuálně se s ní seznamujeme. Vzhledem k běžícímu soudnímu řízení není možné komentovat důvody a argumenty žaloby,“ reagoval mluvčí resortu Ondřej Charvát.

Investorem a zadavatelem veřejné zakázky je ministerstvo financí. Stavebníkem a zhotovitelem projektové dokumentace pak město Ústí. „Město Ústí nad Labem předložilo projekt ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), které je odborným garantem procesu revitalizace Ústeckého a Karlovarského kraje. MPO následně zpracovalo návrh zadávacích podmínek a předalo projekt k vyhlášení veřejné zakázky ministerstvu financí,“ popsal Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí.

Žádné informace o požadavcích ochránců přírody během dosavadního postupu přípravy a zahájení zadávacího řízení prý resort neobdržel. „Ministerstvo financí nemá rovněž žádné informace o důvodech konkrétního projektového řešení mol určených k hnízdění ptáků,“ doplnil Vojtěch.

Zoolog: Molo stačí trochu posunout

Na problém upozornil na veřejné debatě o severočeských jezerech v ústeckém Hraničáři ekolog a zoolog Václav Beran. „Milada je jedno z nejdůležitějších zimovišť vodních ptáků v ČR. S molem je problém kvůli jeho konkrétnímu umístění, a to v té nejchráněnější části. Je to jediné místo, kde některé druhy mohou hnízdit. Kdyby se posunulo o 100 nebo 200 metrů, žádný problém by nevznikl. Jenomže když proces začal, strany byly zatvrzelé a nikdo nebyl přístupný k diskusi. Takže molo-přístaviště tam asi bude,“ sdělil na setkání s názvem Re-vize Beran.

Podle vyjádření ústeckého magistrátu však bylo umístění mol a jiných zařízení navržené na základě dlouhodobého biologického sledování jezera odborníky. „A to v souladu s nejlepšími dostupnými informacemi s cílem minimálního ovlivnění fauny a flory dané oblasti. Připomínka spolku k posunutí mola byla vznesena až na úrovni odvolacího řízení vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje pro vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, a nikoliv do vlastního řízení. Nebylo tedy na ni možno reagovat například úpravou projektové dokumentace ještě v průběhu tohoto řízení,“ uvedl tiskový referent magistrátu Karel Rouč.

Jezero Milada má ve správě Palivový kombinát Ústí (PKÚ). Vedoucí kanceláře jeho ředitele Tomáš Budín připomněl, že u vody jsou v plánu i různé typy mol, z nichž část je určena pro rozšíření ploch určených pro vodní ptactvo a část pro zlepšení podmínek odpočinku návštěvníků jezera.

„Při řešení těchto projektů i ostatních projektů zaměřených na revitalizaci území po ukončení těžby jsme ochotni diskutovat o zvolených postupech se všemi, kdo o to projeví zájem, a nebráníme se i změnám, jejichž cílem je zajištění ochrany přírody,“ uvedl Budín.

Návrhy lidí na rekreaci u vody

„Poslední roky hledáme příležitosti, jak v rámci různě zaměřených workshopů a diskusních setkání informovat co nejširší veřejnost o připravovaných krocích a jsem rád, že se na nás už veřejnost obrací s konkrétními dotazy i návrhy na různé varianty řešení vedoucí k smysluplnému využití lokalit po ukončení těžby nejen v rámci Ústeckého kraje,“ doplnil.

Stavba přístaviště je dle podkladů zadávacího řízení naplánovaná na 12 měsíců od výzvy k zahájení prací. „Ukončení zadávacího řízení uzavřením smlouvy se zhotovitelem lze předpokládat v případě bezproblémového průběhu během dvou až tří měsíců,“ dodal za resort financí Zdeněk Vojtěch.

Jezero Milada v minulosti fungovalo jako hnědouhelný lom. Po ukončení těžby se v letech 2001 až 2010 napouštělo. Rozvoj čeká v budoucnu například i jezero Matylda v Mostě.

Původní plány



Jak Deník zjistil, při návrhu hydrické rekultivace lomu Chabařovice se už v roce 1996 rozhodlo o vybudování hlavní pláže a na protilehlém břehu přístaviště. Následně se na základě tohoto záměru tvaroval břeh a dno budoucího jezera.



V původním projektovém záměru byly objekty maríny umístěné na pevnou zem v místě začínajícího ohybu břehu. Po připomínkách a diskuzích o vlivu stavby na faunu a floru jezera se původní záměr přepracoval a objekt přístaviště přesunul o 50 metrů. Z břehu se navíc přemístil na plovoucí mola, která tak zásadně neovlivňují příbřežní porosty.



Během projekčního řešení se také zvažovala varianta s posunem o větší vzdálenosti, avšak vzhledem k morfologii terénu dna přístaviště, vlivu převládajících větrů a působení vln už další posun možný nebyl.



Vzhledem k plánovanému využití pro bezmotorová plavidla by se více posunuté přístaviště stalo nepoužitelným.