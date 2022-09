Přístaviště lidé využijí, Labe nevyschne, jez postavíme, věří zastánci plavby

/FOTO/ U řeky v Roudnici nad Labem odstartovala stavba přístaviště pro malá plavidla. Po dokončení tady bude moct patnáct malých lodí až na dva dny zakotvit, napíchnout se na elektřinu i doplnit zásoby pitné vody. Stavba v režii Ředitelství vodních cest (ŘVC) přijde na 32,4 milionu, investice jde ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Už příští sezonu budou moct vodáci hned vedle mola i natankovat. Nových moderních přístavišť je na dolním Labi víc a víc. Nejnovější dokončují v Litoměřicích, ještě tento rok se kopne do země i v Brné a ve Štětí a stavět se má brzy i v Hřensku. Rozvoj příležitostí pro důstojnou rekreační plavbu na Labi kvitují profesionálové přes turistický ruch, přivede to do regionu nové lidi. I pro rozvoj malé vodní plavby je ale důležitý jez u Děčína, který se nedaří postavit už desítky let.

V Roudnici symbolicky zahájili stavbu nového přístaviště zleva zástupci Metrostavu (Jan Šlajs), ŘVC (Lubomír Fojtů), ministerstva dopravy (Evžen Vydra) i města (radní Vladimír Urban). | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Že můžou díky novým přístavištím zastavit, aniž by se museli škrábat z improvizovaného kotviště po kamenech a strmém zarostlém břehu, vodáci kvitují. „Lodí je na Labi plno, nemáte si kde stoupnout. Jsou to tři neděle, kdy jsme jeli do Mělníka a nechytali jsme se,“ popisuje dlouholetý jachtař z Ústí Bohumír Korda. „Vytíženost na Labi postupně narůstá,“ je přesvědčen i šéf ŘVC Lubomír Fojtů, i když přesnými čísly zatím ředitelství nedisponuje. Zajistit by je měl v budoucnu kamerový systém. Teď lze odhadovat počet kotvících malých lodí v přístavištích pouze z odběrů vody nebo elektřiny. Energie ale v budovaných přístavištích nečerpají zdaleka všichni, kdo u nich zastaví. Budování veřejných přístavišť u Labe má efekt i podle profesionálů, sledujících turistický ruch v regionu. „Během posledních let, a zejména pak během covidového období, došlo k velkému zvýšení zájmu o individuální vodní turistiku,“ upozorňuje Michal Horáček z Destinační agentury České středohoří. Podle něj o tom svědčí i velký nárůst počtu malých plavidel a osobních lodí v plavebních komorách. Tam je oproti roku 2013 počet proplavených malých lodí víc než dvojnásobný. Jez je potřeba, reaguje ŘVC na ochránce přírody Kvůli aktuálně zahájené stavbě v Roudnici je uzavřena část vytížené cyklostezky Elbe-Labe. Dělníci cyklisty pod Bezděkovem odklánějí asi na 200 metrů dlouhý úsek na výše položenou ulici Sladkovského. Z ní povede k novému přístavišti schodiště. Stavba zatím není daleko. „Vidíte výkopové práce, přípojky pro elektřinu a ocelové piloty ve vodě, na kterých bude molo osazeno,“ ukazuje Jan Šlajs, šéf jedné z divizí Metrostavu, který v Roudnici staví. „Molo bude dva metry široké a 73 metrů dlouhé,“ dodává vedoucí stavby Jan Zeman. U právě budovaného přístaviště by měla v říjnu začít další stavba, servisní centrum. Má jít vůbec o první stacionární tankovací centrum ŘVC pro malé lodě na Labi. Pro rozvoj nákladní, ale i rekreační plavby na dolním Labi má velký význam dlouho plánovaná stavba plavebního stupně Děčín. Poslední negativní stanovisko k záměru dal Národní park České Švýcarsko, vadil mu dopad na krajinu. Ministerstva dopravy, životního prostředí i zemědělství nato zadaly Technologické agentuře výzkumný úkol ohledně nahraditelnosti bahnitých náplavek a stanovišť na dolním Labi. „Studie prokázala, že kompenzovat lze. A teď začala jednání mezi ministerstvy s cílem dospět k tomu, aby se zahájil celý proces posuzování i stavby,“ shrnuje aktuálně Evžen Vydra, ředitel odboru vodní dopravy ministerstva dopravy. Jako reálný termín dokončení jezu nyní profesionálové vidí rok 2030. Zájem o elektromobilitu stoupá. V kraji nejvíce aut dobíjelo v Teplicích Proti záměru nicméně nově kvůli klimatickým změnám protestují ekologové. Odkazují na dlouhodobý úbytek vody, se kterým se potýkají některé velké evropské řeky. Proti suchu jez na Labi podle sdružení Arnika nepomůže a stavba přijde vniveč, podobně jako další investice do labsko-vltavské vodní cesty. „Co skutečně může naší krajině pomoci, jsou vodní toky, přirozeně navazující na okolní nivu, které umožní vsakování a obohacování vod podzemních. Jedině tak se může vracet voda do krajiny, potažmo našich řek,“ uvádí Miroslava Floriánová, vedoucí kampaně Za živé řeky v tiskové zprávě, kterou ochránci přírody rozeslali v uplynulých dnech novinářům. „Je to nesmysl,“ je přesvědčen šéf ŘVC Fojtů. Ředitelství podle něj disponuje studií Českého hydrometeorologického ústavu, že průtoky tuzemských řek zůstanou zhruba stabilní až do roku 2070. Pouze se prý zvětšují extrémy, na jedné straně sucha a na druhé průtoky při povodních. Jediným řešením, jak udržet vodu v industrializované krajině, jsou podle něj příčné stavby, tedy jezy. Jako i plánovaný plavební stupeň Děčín. „Tím, že vody v suchých obdobích ubývá, je potřeba, abychom ji zadrželi. Ne pouštěli a nechali odtékat,“ věří Fojtů.

