Vysílání online, konzultace po internetu pro děti i rodiče. Na druhé straně záplava papírů a nepříliš velká ochota fungovat ve virtuálním světě. Přístup škol v Ústeckém kraji k distanční výuce je značně rozdílný.

Zkušenost z přístupu hned tří základních škol ve dvou okresech má Pavel Randák z Děčína. Jeho děti chodí do dvou škol v Děčíně, třetí pak na základní školu v Povrlech na Ústecku. „Vždy je to otázka přístupu učitele a jeho schopností, často je to dané také jejich věkovou strukturou. Ti mladší se s výpočetní technikou poperou přeci jen snáze,“ říká po téměř měsíční zkušenosti s distanční výukou Randák.

Pochvaluje si posun na základní škole ve Vrchlického ulici v Děčíně, kde na jaře fungovali téměř výhradně pomocí nakopírovaných úkolů, které pak děti či jejich rodiče museli odevzdat učitelům. „Nyní mají online třeba i diktáty. Děti si je pustí přes aplikaci, napíšou, vyfotí a pošlou učiteli,“ přibližuje moderní přístup Randák.

Jeho třetí dítě chodí do školy Nativity v Děčíně. Ta funguje pouze pro druhý stupeň a v průměru si zde žáci denně vyslechnou tři přednášky přímo od učitelů, další úkoly pak dostávají pomocí speciálních školských aplikací.

Ne na všech školách se ale přes léto stihli připravit na podzimní nástup distanční výuky, kterou řada odborníků s ohledem na vývoj epidemie dlouho předvídala. V Děčíně se často množí stížnosti na přístup jednotlivých učitelů například na základní škole v Želenicích, úplně spokojení také nejsou rodiče studentů střední školy ve Štětí.

„Naše maloměstská škola, kam chodí mladší dcera, mi přijde progresivnější než střední škola mého syna. Tam totiž začali podle rozvrhu s online výukou až tento týden,“ popisuje své zkušenosti s distanční výukou Michaela z Úštěku s tím, že dcera absolvuje každodenní online výuku od uzavření škol v polovině října.

Podle ředitele školy na Máchově náměstí v Děčíně Martina Lány je přitom online výuka pomocí služeb, jako je například Microsoft Teams nebo Google Meets, velmi důležitá nejen pro učitele, ale i pro děti. „Hraje velkou roli v socializaci dětí, které díky tomu mohou udržovat kontakty, stejně jako když chodí do školy. Učitelům pak umožňuje snáze reagovat na chování a potřeby děti, které vidí alespoň pomocí videopřenosu,“ vysvětluje děčínský pedagog.

Na jeho škole mají děti rozdělené do dvou skupin podle věku. Ty mladší v první až třetí třídě mají zřízené speciální webové stránky, na kterých si mohou kdykoliv pustit výuková videa. Rodiče tak nejsou vázáni určitým časem, což pomáhá především těm, kteří mají více dětí. K tomu jsou k dispozici i online přenosy. Čtvrťáci až deváťáci pak absolvují kompletně celou výuku po internetu. Pro ty, kteří nemají doma k dispozici připojení, pak musí učitelé připravovat podklady v papírové podobě.

Na této děčínské škole, která se na výpočetní technologie zaměřuje, chystají pro internetovou výuku i neobvyklý předmět. „Rádi bychom zapojili také tělocvik. Pro děti připravíme určité pohybové výzvy, při jejichž plnění se natočí. Tím je udržíme v pohybu a zároveň do výuky zapojíme i rodiče nebo starší sourozence,“ přibližuje chystanou novinku Lána.