Radnice ústeckých městských obvodů Neštěmice a Střekov se nechtějí smířit s jednostranným vypovězením smlouvy o provozování přívozu mezi oběma městskými obvody. To jim doručil Josef Třešňák, který na zajištění plavby dostal od obou radnic finance, jen den po zásadním termínu, kdy už dotaci nemusí vracet.

Dojezdil přívoz do Svádova definitivně? Zatím to tak vypadá. | Foto: Deník/Karel Rouč

Osm let převážel přívoz lidi, kola i kočárky mezi Svádovem a Neštěmicemi. Letos to vypadalo, že se zajistit provoz nepodaří kvůli komplikacím v loňském roce. To se nakonec podařilo, alespoň na krátkou dobu. Plavidlo podporované radnicemi městských obvodů Střekov a Neštěmice, mezi kterými pluje, už totiž opět zahálí na břehu. Vedením obou obvodů se to nelíbí, požadují obnovení provozu.

„Zajistit provoz labského přívozu bylo v letošním roce mimořádně náročné,“ říká neštěmická starostka Yveta Tomková a dodává: „Po prvotní informaci od dosavadního provozovatele pana Josefa Třešňáka, že po loňském poškození plavidla vandaly letos už nebude přívoz provozovat, jsme se se střekovskými kolegy začátkem roku pokusili najít jiného provozovatele. Do výběrového řízení se ale bohužel nikdo nepřihlásil.“

Zástupci radnice tak znovu usedli k jednacímu stolu s panem Třešňákem a dohodli se na obnovení provozu. Loď opět vyplula v sobotu 10. června. Na hladině řeky plula ale jen dva měsíce, v provozu měl být přitom přívoz až do konce listopadu. Jako vysvětlení přišel od Josefa Třešňáka dopis, že k 10. srpnu ukončuje provoz kvůli poškození přívozního plavidla vlivem nízkého stavu hladiny řeky.

„Ve smlouvě je uvedeno, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na bezpečnost plavby, je dopravce oprávněn provoz přívozu přerušit. Mezi takové nepříznivé klimatické podmínky jistě patří i nebezpečně nízká hladina vody v řece“, doplňuje střekovský starosta Pavel Peterka.

„Nerozumím tomu, proč pan Třešňák nevyužil této klauzule a normálně nám neoznámil, že z důvodu nízké hladiny vody v řece dočasně přerušuje provoz. Dopis nám byl navíc doručen na den přesně po uplynutí lhůty, ve které by pan Třešňák musel vracet finanční prostředky, které jsme mu v rámci plnění uhradili k zabezpečení technické přípravy provozu přívozního plavidla a dalších souvisejících výdajů. To je opravdu podivná náhoda,“ dodává Peterka.

Obě radnice shodně odmítli ukončení smlouvy a vyzvali k obnovení provozu. Nyní čekají na odpověď a zvažují další právní kroky.

Zdroj: Martin Mudroch