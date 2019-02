Velké Březno, Svádov - Přes Labe se mezi Neštěmicemi a Svádovem svezlo na dvanáct tisíc lidí. Ve Velkém Březně se pluje dál.

Do Povrlů a zpět se lidé dostanou i v zimě. Přívoz navíc převáží i automobily. | Foto: Deník/Karel Pech

Přívoz přes Labe mezi Neštěmicemi a Svádovem je od počátku roku mimo provoz.

Technické i organizační příčiny

„Příčiny jsou technické i organizační. Zpřísňují se podmínky provozu, tak musím lodě upravit, je z toho vlastně generální oprava. A také řešíme nějaké administrativní záležitosti. Papírová válka zabere víc práce než samotný provoz přívozu. Zároveň se snažím uzavřít další dohody s radnicemi na Střekově a v Neštěmicích o dotacích na příští sezonu," řekl Josef Třešňák, který kromě neštěmického přívozu provozuje také přívoz z Církvic do Dolních Zálezel.

„Mezi Neštěmicemi a Svádovem jsme podle předběžných výsledků přepravili na dvanáct tisíc lidí, přívoz v Církvicích jich svezl podstatně méně. Ale starosta Dolních Zálezel už nám dotaci přislíbil, u druhého přívozu zatím čekáme. Jednáme o částce po padesáti tisících korun od obou radnic. Přívoz bychom mohli rozjet ve druhém čtvrtletí, někdy na jaře," dodal Josef Třešňák.

Dotaci by přívoz mohl získat. „S provozem přívozu do Svádova jsme velmi spokojeni. Ukazuje se, že si lidé na tuto službu rychle zvykli. Dotace pro přívoz je součástí našeho rozpočtu, schvalovat ji budeme v únoru," uvedl Miroslav Štráchal, starosta městského obvodu Střekov.

Svezou i nákladní auta

Také Neštěmice přívoz podpoří. „Uděláme vše pro to, aby jeho provoz pokračoval, jsme velice spokojeni a lidé si svezení přes Labe oblíbili. Podporujeme přívoz nejenom finančně. Když bylo potřeba, poskytli jsme naše pracovníky VPP na úklid břehů a na další práce," řekla neštěmická starostka Yveta Tomková.

Jediným přívozem, který je na Ústecku v provozu i v zimě, je prám spojující Velké Březno a Neštědice. Sveze i osobní a nákladní auta.

„Provozuje ho soukromá firma, my ho z obecního rozpočtu nedotujeme," řekl starosta Velkého Března Michal Kulhánek.

„Jezdíme, když to podmínky na řece dovolí, to je i nyní, vodní stav je na 190 centimetrech. A jezdíme už více než 25 let bez dotací. Ne že bychom o ně neměli zájem, ale už mě unavovala ta jednání na krajském a dalších úřadech, vyplňování různých žádostí a shánění potvrzení. Zatím se uživíme," řekl provozovatel přívozu Tomáš Zedníček.