Provozovatelé tak byli nuceni omezit horní hranici provozu na maximálně 250, dolní 130 centimetrů na vodočtu v Ústí nad Labem.

Co se stalo? Změnily se plavební podmínky po úpravě řečiště, jelikož odtěžený materiál zůstal u levého břehu řeky. Provozovatelé to nyní řeší se státním podnikem Povodí Labe.

V každém případě si nyní musí motoristé, cyklisté a další cestující před cestou k přívozu zkontrolovat jeho webové stránky. „Zastavení provozu bývá během jedné až dvou hodin oznámen na úvodní stránce webu. Hazard se zdravím, životem ani majetkem nepřichází v úvahu,“ varoval jeden z provozovatelů Tomáš Zedníček.

Stránky Přívozu Velké Březno najdete na

privozvelkebrezno.info.

Jeho kolega Jiří Štěpánek pokračoval s tím, že zatím ale v provozu jsou. „Povodí Labe už nějaké zásahy udělalo. Posekali trávu, ale stejně je potřeba odstranit tu navezenou zeminu a hlavně štěrk vytěžený ze dna. Tam musí podvodní bagr. Termín nám ještě neřekli, ale podnik komunikuje výborně, jde jen o naplánování čištění koryta,“ přiblížil.

Místní lidé i radnice považují omezení na přívozu za nepříjemnou patálii. „V Povrlech kovohutě omezily provoz, tak tam teď místní lidé do práce nejezdí, ale i tak to hojně využívají ke zkrácení cesty. Jezdí sem cyklisti na cyklostezku a přívoz využívají. Bylo by to pro všechny velké omezení pohybu,“ poznamenal starosta Velkého Března Karel Jungbauer.

Ve čtvrtek 22. dubna kolem poledne byl stav hladiny v Ústí na 211 centimetrech s průtokem 209 kubíků za sekundu. Miroslav Neumaier, který vlastní průkaz vůdce malého plavidla a vlastní jachtu, k tomu řekl, že pro nákladní plavbu to je už na hraně, ale přívoz že by to měl ještě zvládat. „Ono záleží na tom, jak je loď stavěná a stará. Kapitán taky musí počítat s lodním šroubem, aby nedrhl o dno. Osobně bych řekl, že průšvih je v technologii, dřív se používaly korečkové bagry a vytěžený materiál se dál používal. Dnes to bagr všechno hrne ke straně a řízený je ze břehu,“ řekl.

Situace na řece by co do průtoků a hladiny mohla zůstat nějaký čas velmi podobná. V pátek v noci by totiž mělo být podle meteorologa Martina Nováka z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově převážně oblačno, na horách místy či ojediněle sněhové přeháňky, v nižších polohách většinou déšť nebo déšť se sněhem. „Přes den očekáváme polojasno až oblačno, odpoledne postupně další ubývání oblačnosti,“ informoval.

Vyhrnutý materiál zůstal v korytě

Samotné Povodí Labe k problému ústy své mluvčí Hany Bendové uvedlo, že to není nasypaná zemina ani stavba, ale vyhrnuté říční usazeniny z plavební dráhy. Ve Velkém Březně podnik prováděl údržbu plavební dráhy kvůli zajištění garantované plavební hloubky dokonce už v roce 2017. Podvodní dozer říční materiál vyhrnul z plavební dráhy za její levý okraj a rozhrnul u levého břehu. "Důvodem ponechání říčních usazenin v korytě v tomto úseku vodního toku je nežádoucí ovlivnění výšky hladiny v navazujícím úseku. Odtěžením by totiž kontraproduktivně došlo k nežádoucímu zaklesnutí hladiny nad a pod místem prohrábky," popisovala Bendová.

Problém s doplouváním přívozu k levému břehu při vodním stavu 240 centimetrů a vyšším provozovatel přívozu oznámil v roce 2020. "Zda jsou usazeniny skutečnou a jedinou příčinou tohoto problému není jisté, ale přesto jsme provozovateli v listopadu 2020 přislíbili, že u levého břehu nad přívozem usazeniny odhrneme, jakmile bude volná kapacita podvodního dozeru a zároveň povolené období ochrany lososa obecného a bobra evropského v Evropsky významné lokalitě Porta Bohemica," dodala mluvčí.