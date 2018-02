Přivřela si ruku do sklápěcí postele. Starší ženu vyprostil až strážník

Ústí nad Labem - Volání o pomoc z bytu v Jizerské ulici nenechalo chladným jednoho ze sousedů. Ten nelenil a zavolal na tísňovou linku městské policie.

Městská policie Ústí nad Labem, ilustrační foto.Foto: archiv

Po příjezdu hlídky strážníkům ukázal místo, odkud se ozýval ženský hlas volající o pomoc. "Jelikož se jednalo o přízemní byt, začal jeden ze strážníků s ženou přes pootevřené okno komunikovat. Ta mu sdělila, že má přivřenou ruku v oblasti bicepsu do sklápěcí postele a nemůže ji bez cizí pomoci vyndat," popsal za strážníky Jan Novotný.

Strážník vlezl oknem do bytu postižené a ruku jí z přivřené postele vyprostil. Vzhledem k tomu, že žena vyššího věku měla v oblasti horní části ruky zarudlý otok, nabídli strážníci ženě přivolání zdravotní záchranné služby. To dotyčná odmítla s tím, že pokud by u ní následovaly nějaké zdravotní potíže, přivolá si zdravotníky sama.