Pro hotovost musí lidé daleko. Malým obcím chybí bankomaty

Ústecký kraj - Obyvatelé vesnic kvůli výběru peněz dojíždějí do měst.

Chodí vám výplata nebo důchod na účet? A bydlíte v malé obci? Pak možná stejně jako tisíce dalších lidí zažíváte každý měsíc hořký pocit z toho, že ke svým penězům máte delší cestu než ostatní. V četných lokalitách v Ústeckém kraji totiž není výjimkou, že si lidé musí pro své peníze jezdit i kilometry daleko, protože v místě jejich bydliště chybí bankomat.



Tuto situaci popsala například Ivana Janovskáz Velkého Března na Ústecku. „Jsme spádová obec a nemáme bankomat. Měl by tu být, vždyť kolem jezdí dost lidí. Pro peníze musíme všichni jezdit do Ústí anebo do Boletic,“ řekla Janovská. Ústí je od obce vzdálené 8 kilometrů, Boletice v Děčíně leží ještě o 2 kilometry dál.

BANCE SE TO NEVYPLATÍ

Když v létě 2016 dělala obec Velké Březno dotazníkový průzkum mezi lidmi, absence bankomatu patřila mezi nejčastěji jmenované problémy.

„Občany i nás jako vedení úřadu to trápí. Vloni jsme měli jednání s naší kmenovou bankou ČSOB. Bohužel, umístění bankomatu k nám se jí nevyplatí,“ sdělil starosta Velkého Března Michal Kulhánek.

Jako důvod prý banka uvedla nedostatek počtu obyvatel.„K naší obchodní strategii se nevyjadřujeme,“ reagoval mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Co rozhoduje o tom, že bankomat v obci bude, či nikoli? Jak potvrdil mluvčí České spořitelny Filip Hrubý, hlavním kritériem pro umístění bankomatu je počet klientů, kteří by ho mohli využívat. „Jsme schopni korelovat vytíženost bankomatní sítě v regionech s počty našich klientů v daných oblastech. Díky tomu můžeme do určité míry předvídat, jak bude bankomat rentabilní,“ vysvětlil Hrubý.



Česká spořitelna podle něj umisťuje bankomaty například v obcích s tisícovkou obyvatel, kde jsou doslova na „roztrhání“. „Naproti tomu máme bankomaty v městysech se 4 až 5 tisíci obyvateli, které bude nutné zrušit, protože nejsou téměř využívané,“ uvedl Hrubý.



Čtvrtou nejhustší bankomatovou síť v zemi má MONETA Money Bank. Podle mluvčího Jakuba Švestky se mohou obce na banku samy obrátit s doporučením vhodného prostoru na zajímavém místě.

„Zároveň taková místa sami aktivně vyhledáváme po celé České republice. Při rozhodování o tom, kde nový bankomat umístíme, důkladně zvažujeme řadu faktorů, mezi které patří například počet obyvatel a počet klientů banky v daném místě, spádovost či turistický ruch,“ podotkl Švestka.

Nákup a instalace bankomatu pak podle jeho vyjádření stojí kolem jednoho milionu korun a náklady na jeho provoz se ročně šplhají ke stovkám tisíců korun.



Komerční banka (KB) zase vychází z toho, zda v obci má i svou pobočku. „V případě bankomatů mimo pobočky vycházíme z atraktivity lokality dané celkovým pohybem osob, tedy nákupní centra, turisticky atraktivní lokality, vyšší koncentrace významných zaměstnavatelů, organizací státní správy či bezpečnost lokality. Samotný počet obyvatel je pouze podpůrným ukazatelem,“ říká mluvčí KB Michal Teubner.

„V Ústeckém kraji máme 83 bankomatů a aktuálně plánujeme rozšíření o jeden přístroj,“ sdělil Teubner. Přesnou lokaci nesdělil.

DOJÍŽDĚJÍ KILOMETRY

Jisté však je, že tím místem nebude Bečov na Mostecku s 1 500 obyvateli ani Bohušovice nad Ohří na Litoměřicku, které mají ještě o tisícovku lidí víc. „Před lety jsme projevili zájem, banka nás ale informovala, že by se u nás bankomat nevyplatil. Lidé si tak jezdí vybírat do Mostu,“ řekla starostka Bečova Jitka Sadovská. Most je přitom vzdálený asi 12 kilometrů.

A podobnou odpověď dostala též starostka Kamila Čvančarová z Bohušovic nad Ohří. „Bylo nám sděleno, že jsme vykrytí Terezínem a že lidé stejně za prací dojíždějí, tak si mohou vybrat někde jinde. Kdybychom mohli bankomat alespoň vyzkoušet, zda by se osvědčil, ale tuhle nabídku nám vůbec nikdo nedal,“ popsala Čvančarová.



Právě větší města jsou příčinou toho, že v těch menších si umístění bankomatu peněžní instituce hodně rozmýšlejí. Své o tom ví Chabařovice na Ústecku. Tamní radnice oslovila i nebankovní instituce.

„Museli bychom jim ale garantovat zaručený výběr. Pokud by se nenaplnil, město by doplácelo desítky tisíc, a to je podle našeho názoru neekonomické nakládání s prostředky,“ řekl starosta Josef Kusebauch.

TERMINÁL NA ÚŘADĚ

Možností pro zdejší obyvatele je tak alespoň pošta, kde si klienti Poštovní spořitelny mohou vybrat. „Ostatní lidé jezdí do Chlumce nebo do Ústí. Na úřadě jsme alespoň zavedli platební terminál, takže lidé nemusí kvůli zaplacení poplatků nikde vybírat,“ doplnil Kusebauch.



Několik větších měst se naopak dočká hustější sítě bankomatů. „Plánujeme posílení služeb bankomatů v pobočkách OC Olympia Teplice, Rumburk a Česká Kamenice. Dalších několik lokalit připravujeme,“ řekl za Českou spořitelnu Filip Hrubý.