Jestli se chystáte o tomto víkendu cestovat vlakem do Drážďan, tak byste měli zbystřit. Stavební práce tam totiž uzavřou v sobotu 24. února tamní hlavní nádraží, výluka omezí i vlaky z Česka.

Hlavní nádraží v Drážďanech. | Foto: ČD

„Od soboty 24. února od 04:00 nepřetržitě do neděle 25. února do 04:00 hodin bude správce německé železniční infrastruktury opravovat trakční vedení na hlavním nádraží a v přilehlých traťových úsecích,“ řekl Petr Pošta z tiskového oddělení ČD. Hlavní drážďanské nádraží tak bude tento den pro vlaky zcela neprůjezdná. Na událost reagují i České dráhy, které upozorňují cestující na speciální výlukový jízdní řád, který bude platit v sobotu 24. února pro všechny denní vlaky EC na trase Praha – Drážďany – Berlín – Hamburg / Kiel / Flensburg / Lipsko.

„Tyto spoje budou během výluky nahrazené v úseku Ústí nad Labem hl.n. – Dresden-Neustadt a zpět autobusovou dopravou. Výluka omezí také noční spojení Praha – Lipsko – Curych a Graz – Vídeň – Praha – Berlín. Od ranních hodin v neděli 25. února budou dálkové vlaky mezi ČR a Německem zajištěny opět v celé trase, dočasně však může být upravené řazení některých spojů,“ dodal Pošta.

Vlaky EC Berliner / Hungaria z Prahy do Berlína, Hamburku, Kielu a Flensburku pojedou v sobotu 24. února do stanice Děčín hl.n. Cestující, kteří směřují dále do Německa využijí náhradní autobusovou dopravu, která bude zajištěna v úseku Ústí n. L. hl.n. – Dresden-Neustadt. Ze stanice Dresden-Neustadt do cílových stanic v Německu využijí cestující náhradní vlaky IC, případně ostatní pravidelné vlaky Deutsche Bahn. Náhradní autobusy nebudou obsluhovat stanice Děčín hl.n., Bad Schandau a Dresden Hbf. Podobně bude organizována i doprava v opačném směru.

Detaily o provozu dálkových vlaků EC během sobotních stavebních prací v Drážďanech jsou ve výlukovém jízdním řádu (viz níže). Práce na železniční infrastruktuře omezí také regionální vlaky v Drážďanech a okolí, cestujícím proto doporučujeme, aby se o provozu těchto linek informovali na stránkách dopravce Deutsche Bahn nebo Dopravního svazu Horního Polabí (VVO).

Pro vlaky budou Drážďany zcela neprůjezdné. Výluka se týká i spojů z Česka.Zdroj: ČD

