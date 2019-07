O nejasný prodej kadáveru utracené samice nosorožce tuponosého Zamby se začala zajímat policie. Pozůstatky kriticky ohrožených druhů zvířat totiž mají mnohamilionovou hodnotu a ústecká zoo ho měla prodat údajně za několik desítek tisíc korun preparátorské firmě na Moravu.

Zprávu potvrdila policejní mluvčí Šárka Poláčková. „Na základě informací, které se objevili v médiích, zahájili policisté šetření v této záležitosti,“ sdělila.

Na hodnotu Zamby poukázala opoziční zastupitelka Karolína Žákovská (PRO! Ústí) ve stejný den, kdy uhynula. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o jedno z ikonických zvířat naší zoo, jehož kadáver má hlavně díky rohům vysokou, v jistém smyslu nevyčíslitelnou hodnotu, považuji za důležité, aby se nestal předmětem obchodu za několik desítek tisíc korun a z Ústí nenávratně zmizel, jako tomu bylo v případě některých jiných uhynulých zvířat,“ varovala.

Kontaktovala kvůli tomu ředitele zoo Romana Končela i ředitele ústeckého muzea Václava Houfka. Ten uvedl, že kvůli poslednímu ústeckému nosorožci zoologickou zahradu kontaktoval v zimě před dvěma lety, kdy se Zambin zdravotní stav zhoršil. „Tehdy jsem jménem muzea vyjádřil zájem o případný kadáver uhynulého zvířete kvůli kosternímu a dermoplastickému preparátu pro naše muzejní sbírky,“ popsal Houfek.

Muzeum již vše připravovalo

Vedení zoo prý tehdy muzejníky ujistilo, že s nimi počítá. Ti proto učinili všechny kroky, které k tomu byly potřeba. I včetně jednání s hejtmanstvím o evidenci a bezpečném uložení rohů. Nosorožčí rohy totiž podléhají přísné mezinárodní kontrole a musí v Ústí zůstat. „Což je věc poměrně administrativně a organizačně náročná,“ vysvětlil Houfek.

Zambu, která byla nejstarší nosorožcem v Čechách i na Slovensku a zároveň čtvrtá nejstarší v Evropě, musela zoo utratit na začátku týdne. „Kvůli chronickým orgánovým onemocněním a stáří zvířete se minulý týden zhoršil zdravotní stav zvířete. Což vyústilo v koliku, která byla příčinou akutního selhání organismu,“ vysvětlil veterinář Václav Poživil.

Krátce poté se muzejníci na zoo obrátili kvůli cennému kadáveru. „Když jsme se v pondělí dozvěděli o jejím utracení, zavolali jsme do zoo a tam nám řekli, že Zamba k nám nepůjde. Velmi nemile nás to překvapilo,“ doplnil vedoucí přírodovědného oddělení ústeckého muzea Václav Beran.

Zamba skončí v jižních Čechách

Vycpaná Zamba od preparátorů doputuje do sbírky zoologického muzea v Protivíně na jihu Čech. To provozuje nezisková Nadace Tomis Toma, která také kadáver od ústecké zoo kupuje. Preparátorům zaplatí pouze za práci. „Zapíšeme ho do centrální evidence na ministerstvu kultury a další nakládání bude pouze s jeho souhlasem. Instalace kosterního a dermoplastického modelu stojí k milionu korun,“ přiblížil ředitel protivínského muzea Miroslav Procházka.

Ředitel zoo Končel to nekomentoval. V pátek dokonce odmítal přijmout telefonní hovor. V týdnu se jen vyjádřil k další budoucnosti chovu nosorožců s tím, že o tom budou jednat s městem a s evropským koordinátorem chovu. „Jedním z nutných opatření je úprava povrchu výběhu. Na to máme už přislíbeny od města finance, které bychom měli v nejbližší době obdržet,“ uvedl.

Asfaltový povrch musí být odstraněn a nahrazen přírodním materiálem. Další úpravy prý čekají i bezpečnostní příkop a další zařízení.