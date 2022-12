Pokud se ptáte, odkud se valil dav lidí s jehličím na zádech, bylo to jednoznačně OBI. V průzkumu jsme zjistili, že lidé nejvíce nakupují jedle. Tak třeba v OBI seženete takovou 150-175 cm vysokou jedli za 500 korun s ořezem zdarma. V okolí marketů jako je třeba Kaufland, Albert, Baumax nebo Globus najdete řetězec, ve kterém jedli koupíte od 550 do 1590 korun, za tu nejvyšší cenu jsou však stromky v prémiové kvalitě. V ulici Majakovského v Trmicích pak najdete prodej vánočních stromečků s již 15letou tradicí. Tam pořídíte takovou jedli od 700 do 1500 korun.