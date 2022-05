"Jsem tu poprvé, interiér kostela byl fantastický, stejně jako odborný výklad kastelánky. Od trolejbusu jsem do parku prošel úzkou cestičkou mezi polámanými ploty, samá kopřiva a střepy. Člověk by u tak krásné památky čekal posekanou trávu a kašnu plnou vody. Asi jsem blázen, ale v Děčíně pod zámkem to tak vypadá," posteskl si šedovlasý muž.

Dřevěné lavice byly obsazeny, ochoz byl plný zvědavců, přicházeli další a další. Podle vydaných lístků se do Krásného Března dostavilo 130 milovníků historie. Průvodkyně areálem krátce vzpomněla vznik obce, potom přišel na řadu kostel. "Zajímavou stavbu nechal v letech 1597 až 1604 postavit majitel březenského zámku Rudolf z Bünau, a to nejprve jako rodinnou kapli. Sv. Floriánovi byl kostel zasvěcen až roku 1897, kdy byla v místě zřízena samostatná farnost. Nejhodnotnější částí mobiliáře je zcela unikátní oltář s alabastrovými reliéfy z počátku 17. století. Veškeré vybavení interiéru je původní, krásný je strop, nová jsou vitrážová okna. Posledním majitelem byl Leo Heinrich Skrbenský z Hřiště, syn Malvíny Kolowrat - Krakowské - Novohradské," tvrdila Věra Brožová a klidným hlasem odpovídala na všetečné otázky jednotlivců.

Své čestné místo v kostele sv. Floriána má i vzácná socha Panny Marie z Trmic. Ta byla zachráněna pro Ústí nad Labem v době insolvence trmické farnosti.

Celý areál několikrát měnil majitele. Značně zdevastovaný jej získal Národní památkový úřad. Celková rekonstrukce byla provedena v letech 2009 až 2011. Pro veřejnost byl zpřístupněn v roce 2014.

Zajímavá prohlídka končila v proskleném atriu, kde na několika panelech byly vzpomenuty historické památky, umělecká díla i celé obce, které v minulosti musely ustoupit uhlí.