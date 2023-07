Neoficiální začátek je symbolicky u městského magistrátu, dál vede podchodem pod tratí u nádraží Ústí nad Labem západ, podél Bíliny do Trmic. Pokračuje nadjezdem přes dálnici D8 a kolem trmické teplárny k Miladě.

Kdo chce jet z centra Ústí nad Labem po nové „cyklostezce“, která je místy jen prosekanou cestou v terénu, toho čeká první nevlídný úsek v průjezdu pod nádražím Ústí nad Labem Západ. Není to zrovna přívětivé místo. „Sama tam od podzimu do jara nerada chodím, světla moc nesvítí, místo je špinavé a netváří se zrovna bezpečně,“ řekla Světlana O., která si tudy v létě zkracuje cestu do zaměstnání. Když se zešeří, tak to raději obcházím,“ sdělila své obavy.

Další záludností je odbočka vpravo hned za průjezdem, naštěstí je na zemi namalovaná viditelná šipka. Růžové amatérské značení namalované na asfaltu i betonu se vyplatí sledovat, neboť klasické cykloznačení zatím chybí.

Cyklostezka Ústí nad Labem centrum – jezero MiladaZdroj: Deník/Topi Pigula

Samotná cesta, jejíž část vede podél Bíliny, není průjezdná pro cyklisty s přívěsným kočárkem a malé děti by s její terénní částí vedoucí kolem řeky mohly mít problém. Protože není oficiálně značená, je dobré mít ji předem zavedenou v mapě, neboť kolem Globusu v Trmicích je nutno „vyměnit“ cyklistickou cestu za přechod pro pěší vedoucí nad dálnicí D8.

„Na výlet s dětmi na malých kolech to je dost drsná cesta. Zdatný bajker to dá v pohodě. Chtělo by to vyjezdit. Bohužel jsem za celou cestu nepotkal mezi Západem a teplárnou nikoho,“ vyjádřil se k cyklotrase jeden z diskutujících na Facebooku.

Reportér Deníku udělal naprosto stejnou zkušenost, v uvedeném úseku nepotkal nikoho, byť se jednalo o pozdní odpoledne. Zato na parkovišti u jezera Milada bylo tou dobou už plno. První cyklisty začal potkávat až v okolí trmické teplárny a samozřejmě v bezprostředním okolí Milady, kde se napojují oficiální cyklotrasy.

Průsek, který je možné podél Bíliny projet, je akcí cyklistických nadšenců. A kdy se z guerillové akce stane trasa oficiální? Férová odpověď zní: to nikdo neví. Důvodem je, že se jedná o složitý byrokratický proces, jehož délku nelze spolehlivě odhadnout. „Aktuálně se tím zabývá odbor městského architekta,“ řekla mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. „Snažíme se najít způsob, jak tuto cestu zlegalizovat. Nyní je průjezdná v celé své délce, tak věříme, že jen tak zase nezaroste,“ vyjádřila se Kancelář architekta města Ústí nad Labem.

„Město budoucí možnou cyklostezku řeší zákonnou cestou, aktuálně vypořádáním námitek dotčených orgánů, například u Povodí Ohře. Snažíme se o zajištění veškerých podkladů pro získání dotace z Ústeckého kraje na projektovou dokumentaci. V současnosti bude probíhat jednání s dotčenými orgány o jejich souhlasu a řešíme vyjádření vlastníků pozemků části budoucí možné cyklostezky,“ doplnil radní Pavel Tošovský.

Jaká bude budoucnost?

V turistickém průvodci Trmice 2050 je zmiňovaná i atraktivní cyklodoprava na Miladu. „Novým zásadním impulzem, který přivede do Trmic lidi a s nimi i potřebnou energii, je cyklostezka z Ústí na Miladu. Doporučujeme její vedení podél řeky Bíliny a následně přes Trmické náměstí, Václavské náměstí, kolem zámku na Edisonku a pak k Miladě. Jedině tak cyklista uvidí největší krásy města, nevyhne se centru a zastaví se v něm. Je naprosto stěžejní připravit v blízké době realizaci části stezky na území Trmic. Trmice se tak dostanou do celorepublikového povědomí,“ píše se v něm, přičemž autoři přiznávají, že je nutno znovu začít jednat o trase, financích i procesu s cílem co nejdříve začít projektovat. Z toho vyplývá, že skutečné a oficiální, nikoliv amatérské a „aktivistické“ vytyčení trasy je zatím v nedohlednu.

Zdroj: Pigula Topi