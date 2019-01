Severní Čechy - „Netušila jsem pořádně, do čeho jdu. Ani mě nenapadlo, že mě lidé nebudou třeba i poznávat, což pro mě bylo největším překvapením, protože si připadám stále stejná. Ale asi tomu tak nebude…," přemítá dvaapadesátiletá Taťana Veselá z Nového Boru.

TAŤANA VESELÁ po proměně. | Foto: Jan Tůma

Změna to byla u této drobné blondýny, v Proměnách s Deníkem soutěžící jako č. 5, opravdu radikální. „Vrátný, který mě normálně zná, se ptal, jak se jmenuji a nádavkem mi dal klíč od jiné kanceláře. Velmi často se stává, že přijdou zaměstnanci do kanceláře, ptají se po paní Veselé a když kývnu, jako že jsem tady, reagují: Jé, paní Veselá, to jste vy? Vždyť vy jste jiná, úplně jiná! Kolega, se kterým si vykáme, mě mine, letmo na mě pohlédne a na rozloučenou říká ahoj," užívá si svou proměnu Taťana. Dodává, že největší ohlasy na změnu byly právě v jejím zaměstnání, kde se potkává s mnoha lidmi. Pracuje jako mzdová účetní.

Jak reagovali nejbližší? „Manžel si na změnu zvyká, mám pocit, stále, jelikož preferuje blondýny. Ono je asi těžké žít třicet let s ženou, navíc blondýnkou, a najednou se vrátí z Teplic někdo úplně jiný vizáží a navíc tmavovláska," ukazuje své pochopení pro partnerovu reakci.

O soukromí prozradila mimo jiné to, že její téměř třicetiletý syn bydlí se svou přítelkyní ve vlastní domácnosti. Ideální práce? „Myslíte takovou bez toho, zda by mne živila penězi, ale živila mou dušičku? Představuji si krásný mrazivý den, s výhledem do přírody, sluníčko natahuje své paprsky, hladí mi tváře a já zachumlaná v lenošce s hrnkem vroucího čaje sedím a hledím do té doby, než mě políbí múza a já začínám psát a psát a psát …," zasnila se Taťana. Jak říká, baví ji psaní. Napsala pár příběhů ze života, píše si knihu „do šuplíku".

Modelka: Taťana Veselá Produkce: Studio Jana Burdová Photo: Jan Tůma Vlasy: Martina Zralá/ Studio Jana Burdová Makeup: Monika Kačerovská face designer/Giorgio Armani Styling: Linda Radostová/Van Graaf

Do okruhu jejích oblíbených knih spadá například Tajemství od Rhondy Byrne, Miluj svůj život autorky Louise Hay a knihy Bärbel Mohr. „Pod kůži se mi dostala knížka od Marlo Morganové Poselství od protinožců, mám ráda knížky od Zdeňky Jordánové. Jsou psané srozumitelně a zároveň dají nahlédnout, proč se nám různé věci dějí." Oblíbené „elpíčko" má to s pop-folkovou skupinou Peter, Paul & Mary, pohlazením po duši je pro ni film Procházka v oblacích.

„Mám ráda turistiku, jezdím na kole, ráda plavu, cvičím, sílu čerpám z přírody a v poslední době ze sebe sama. Tím, že dělám věci, které jsou mi příjemné, nechávám věci plynout a ony se dějí bez mého zásahu tak nejlépe, jak to jde," dokončila svou vizitku.

Dost bylo blondýny

„Taťana je velmi milá žena, s hezkou postavou a jemnými rysy. Kadeřnice Martina toho využila naplno. Obě ženy se shodly, že dost bylo blond stylu a zvolily návrat k hnědé, Taťanině přírodní barvě. Vlasy výrazně zkrátily do sportovnějšího, přesto velmi ženského, stylu. Její styl se tím dostal do šik rovnováhy něžný výraz je vyvážen osobitým krátkým střihem a make-upem. K tomu je možné zvolit více stylů oblečení, aniž by to přebilo Taťanin naturel ženy, která již ví, co v životě chce a umí si za tím jít," je přesvědčena vedoucí týmu Proměn s Deníkem Jana Burdová.

„Proměna Taťány je bezvadná. Po proměně je vidět, jaký je vlastně živel a jaká z ní jde energie. Dávám jedničku," připojuje své hodnocení Helena Stesková, vítězka předcházejícího, druhého, ročníku Proměn s Deníkem.