Dlouhovlasá Monika patří ke stálicím teplické pouliční scény. Prostitucí se živí už 20 let, prakticky od doby, kdy ji rodiče vyhodili z domova. Začátky snadné neměla, podobně jako v jiných odvětvích se musela naučit v praxi „dobře plavat“. Za ta léta na ulici si už vybudovala vlastní stálou klientelu. Bere však i „náhoďáky“, kteří zastaví na mávnutí. Poslední rok se jí ale po finanční stránce příliš nedaří.

„Lidé se teď hodně bojí, že je nakazíme,“ připomíná. Přitom ale nemyslí pohlavní nemoci, jak by se mohlo v případě její profese zprvu zdát. „Může za to covid a všechno to bláznovství okolo něj,“ upřesňuje žena ve středním věku.

Je slunečné březnové dopoledne. Na své obvyklé pracovní místo v Teplicích přišla jen kvůli domluvě s redaktorem Deníku. „Jinak bych byla doma. Nemá cenu tu teď stát. Klienti nejezdí,“ povzdychne si. Pandemie a omezení volného pohybu si tak vybírá svou daň i v případě nejstaršího řemesla. Pasáci nemají příjmy, jejich „ovečky“ nedostávají zaplaceno.

Podle organizace Rozkoš bez rizika se v ČR prostitucí živí 13 tisíc lidí. Ti jsou nyní z velké části bez příjmu, žádné kompenzace se jich netýkají. Ženy z ulice tak hledají pomoc v různých centrech. „Evidujeme zvýšený zájem zejména o potravinovou pomoc. Pár z nich k nám chodí pro jídlo, občas také pro ošacení,“ uvádí Oto Kovanda z Kontaktního centra WHITE LIGHT I Teplice. Jeho terénní pracovníci jsou na území svého pracoviště v okrese v kontaktu s přibližně 30 ženami, které se živí prostitucí. „Tento počet ale berte s rezervou. Je řada dalších, o kterých ani nevíme,“ dodává.

Prázdno na obvyklých štacích je poslední rok i v Dubí. „Prostitutek je tu méně. Řešíme i méně přestupků v této oblasti,“ říká velitel tamních strážníků Tomáš Pykal.

Prostitutky o výdělek připravuje i nařízení, kdy se lidé z jiných okresů nesmějí navštěvovat. Kromě požadované „covidové“ slevy za službu se teď často stává i to, že sexuchtiví „kunčafti“ požadují i negativní test ohledně koronaviru. „Dříve se často ptali, zda nemám kapavku, syfilis či AIDS. Ale to je teď nezajímá. Teď se ptají, zda jsem negativní na covid-19. A někteří chtějí vidět i to potvrzení,“ popisuje poslední měsíce lockdownu 56letá Věra. Dodává, že v současné rouškové době si navíc připadá trošku diskriminována: „Muži po mě chtějí hlavně uspokojení pusou. A při tom se opravdu rouška nosit nedá. Ale chlapi si ji nesundají ani při tom. To mi přijde velmi nefér.“

Podle odhadů je v České republice přes 6 tisíc prostitutek v roli matky samoživitelky. Průměrný věk sexuální pracovnice je 30 let a Češky mezi nimi mají 82procentní zastoupení. Vyplývá to z údajů neziskové organizace Rozkoš bez rizika, podle níž je ale údaje třeba brát s rezervou.