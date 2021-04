Utajit se nepodařilo chystanou rebelii pěti mladým lidem z Ústecka. K zábradlí České spořitelny (ČS) na Mírovém náměstí chtěli v pátek 16. dubna dopoledne připoutat plachtu, s megafonem seznámit kolemjdoucí s manifestem a nakonec před banku vysypat uhlí. Šlo o příznivce celosvětového hnutí Extinction Rebellion. Vadí jim podpora, kterou finanční sektor poskytuje uhelnému průmyslu. Podle aktivistů to přispívá ke klimatické krizi. Akci hned v začátku ukončila policie, která o akci dopředu věděla. Spořitelna na akci zareagovala tím, že financování neobnovitelných zdrojů utlumuje.

Na to, co se děje, se přišel podívat jeden z vedoucích pracovníků ústecké pobočky banky. „Měli jsme tu naplánovanou protestní akci. Ale jak vidíte, bohužel nám to úplně nevyšlo,“ reagoval za rebely Andrej Lizoň. Manažerovi tvrdil, že jeho zaměstnavatel spolu s dalšími bankami podporuje poskytováním finančních služeb fosilní průmysl. A to navzdory tomu, že se banky přihlásily k dodržování cílů Pařížské dohody. Tento dokument upravuje šetrný přístup ke klimatu, které se neustále otepluje a ohrožuje život na planetě.

Muž ze spořitelny po vysvětlení především požádal aktivisty, aby klientům nenarušovali přístup do banky. A ve věci zmiňovaného morálního rozporu odkázal na vedení spořitelny. Lizoň pak Deníku přiznal, že se zásahem policie počítal, ale později. Jak muži zákona zjistili přesný čas a místo protestu, mladík netuší. Připustil ale, že mu předevčírem z kriminálky volali. „Ptali se, kolik nás bude, jestli budeme nápadní, zda budeme rozbíjet okna a podobně,“ vylíčil aktivista.

Uhlí, které rebelové plánovali vyházet před banku, poté mínili zase uklidit. Tak by se prý podle dřívějšího rozhodnutí justice měli vyhnout byť jen přestupkovému řízení. Aktivisté byli z nečekané přítomnosti policie hned v úvodu akce nervózní, plachtu s nápisem „Jsme v klimatické nouzi“ věšeli na zábradlí banky obráceně. Ani tak ji tam nakonec nedali. „Jménem zákona zanechte svého jednání,“ vyzval je policista a oni po chvíli váhání uposlechli.

18letý student Andrej Lizoň z Ústecka se k Extinction Rebellion hlásí rok, už byl u některých protestních akcí tohoto hnutí v Praze. Spolu s ním rebelovali v Ústí dva mladí muži a dvě mladé ženy. „Záleží nám na klimatu,“ vysvětlily aktivistky, proč se zapojily. Podobné akce s mottem „Vaše kšefty špiní planetu“ pořádají čeští příznivci hnutí v pátek 16. dubna i v dalších městech. Už ráno v centru Prahy „vylepšili“ asi 150 bankomatů samolepkou s nápisem „Nepoužívat“ a vysvětlením údajné souvislosti finančního sektoru s fosilním průmyslem a klimatickou krizí.

V České spořitelně jsou toho názoru, že navzdory protestům Extinction Rebellion patří k lídrům udržitelného financování a investování v České republice. „Spořitelna souzní s deklarací skupiny Erste o utlumení financování neobnovitelných zdrojů energie, přičemž naší prioritou je poskytování maximální podpory a financování našim klientům v omezování jejich závislosti na produkci či spotřebě neobnovitelných zdrojů energie,“ řekl Deníku v reakci na páteční akci v Ústí mluvčí banky Filip Hrubý. Význam, který spořitelna přikládá udržitelnému a společensky odpovědnému financování a podnikání podle něj dokládá i to, že v ní zřídili pozici manažera pro udržitelnost.