Několik členů a členek koalice Zastavme špinavé prachy protestovalo v úterý 22. června před ústeckou pobočkou Generali České pojišťovny, aby upozornili na fakt, že pojišťovna dosud pojišťuje fosilní paliva. Na místě rozvinuli transparent s nápisem „Generali nepojišťuj plyn ani uhlí“ a poté zametali před pobočkou pojišťovny a umývali okna, aby ji tím zbavili údajného „špinavého byznysu“. Akce se obešla bez zásahu policie narozdíl od podobné dubnové události, kdy chtěli klimatičtí rebelové vysypat uhlí před ústeckou Českou spořitelnou.

Podle rebelů nemá pojišťovna politiku omezující rozvoj plynu a tudíž bude asistovat energetickým firmám při jejich snaze přejít z uhlí na plyn. „Ten je fosilní palivo, které má sice o polovinu nižší emise než uhlí, nicméně kvůli únikům metanu při těžbě a transportu je rozdíl minimální. Generali rovněž dosud neoznámila, zda přestane pojišťovat uhelné projekty Energetického a průmyslového holdingu,“ vadí protestujícím.

Účastník akce Andrej Lizoň vzkazuje: „Fosilní plyn není most k čisté energetice, ale do pekla klimatické krize a pojišťovny by tomu neměly pomáhat. Požadujeme, aby pojišťovny přestaly spolupracovat s firmami, které nechtějí s uhlím skončit do roku 2030. Dokud si pojišťovny neuvědomí svou roli v prohlubování klimatické krize a ohrožování naší budoucnosti, budeme je upozorňovat, že je jejich chování neakceptovatelné.”

V Generali České pojišťovně i celé skupině Generali jsou ale prý boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu klíčové priority. „Souhlasíme s potřebou rychlé dekarbonizace, počínaje energetickým sektorem, a klademe tak velký důraz na dekarbonizaci našeho pojišťovacího portfolia,“ sdělila mluvčí Iva Buriánková s tím, že v posledních dvou letech rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro čtyři společnosti spřízněné s uhlím, protože od nich nezískali uspokojivé plány na jeho opuštění.

Přístup skupiny ke společnostem z oblasti průmyslu fosilních paliv prý spočívá v tom, že s dalšími investory podporuje dekarbonizaci podnikání těchto společností. „Věříme, že právě to je nejúčinnější způsob, jak dosáhnout skutečně udržitelné transformace v rámci reálné ekonomiky. Pokud taková spolupráce nedosáhne očekávaných výsledků, jsme připraveni vyvodit důsledky a dle toho také jednat,“ doplnila Buriánková.

Důležitým momentem je podle mluvčí i fakt, že skupina Generali vyloučila upisování rizik souvisejících s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu a snížila svoji pojistnou expozici na činnosti v oblasti energetického uhlí a těžby ropy a zemního plynu, a to na méně než 0,1 % pojistného z oblasti neživotního pojištění.