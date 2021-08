Komunističtí potentátci v něm měli doslova vše, co mohli během jaderného útoku potřebovat. Kantýnu, vlastní pokoje, obrovskou lednici se zásobami potravin, vlastní studnu i telefonistky v diskrétních kójích callcentra s červenými plentami. V ústeckých Důlcích, kde spravuje kryt muzeum, bylo pohotovostní velitelské stanoviště.

„Dochoval se tu čtyřválcový diesel generátor, vzduchotechnika i s regenerací vzduchu, kyslíkárna a zásoba kyslíku nutná pro přežití. Všechno je v neuvěřitelně dobrém stavu. Jinde je kryt zapečetěný a nikoho nezajímá. Pomalu chátrají a porůstá je plíseň,“ líčil Ústečan Darius Hingar, který má bunkr pronajatý od obce Chuderov.

Spolu s partou přátel ho dává do pořádku tak, aby si každý, kdo přijde, odtud odnesl dokonalou vzpomínku na doby, kdy pravda a láska měly ještě dost daleko k tomu, aby zvítězily nad lží a nenávistí. „Například na ošetřovně jsou dobové obvazy, ampule i lékařské nástroje, kterými jsme ji dovybavili. Svítidla a lampy. Jsou tu dozimetrické přístroje, chemicko–analitické detektory bojových otravných látek jako je soman a sarin. Podzemní nádrže na vodu i obrovské žumpy. Asi čtyřicet druhů masek. Na střeše anténa pro spojení s ostatními kryty,“ pokračoval Hingar.

Kryt měl propojení na pozorovatelnu nad Radešínem. Nacházely se tu sklady CO, další režim vybudoval v širokém okolí od Chuděrova po Vlastislav a jinde. Dokonce se domnívá, že disponoval i přímou linku k sovětským vojákům, jelikož našel spojovací kabel s nápisem Javor, což bylo krycí označení pro objekt s jadernou municí, který tu okupační jednotky vybudovaly u Bíliny. Schovávat se tu mohly stovky lidí.

„Dochoval se i reléový kontrolní pult, který kontroloval veškeré vchody, průduchy, studny. Bohužel musíme opravit svítidla, elektrotechniku, uklízíme podlahy, jelikož kryt zaplavila voda a bláto, před lety praskla kanalizace. Bylo tu dvacet čísel bahna na podlaze, to všechno musíme douklidit, je to hromada práce, taky ho po pádu totality vyklidili, jako jiné, zbylo tu akorát pár kusů nábytku,“ pokračoval Hingar.

V plánu má dokončit opravy a rekonstrukce a potom zájemcům nabídnout sondu do 60. A 70. let minulého století. Doplnit si ji přeje expozicemi civilní obrany a dalších dobových reálií. „Chceme, aby všechno fungovalo jak má. Pamatuji se, že jsem oslovil starostu, a nakonec mi vyšel vstříc on i obec, musím jim všem poděkovat za důvěru,“ poznamenal.

Starosta Chuderova Jiří Beneš líčil, že kryt koupili jako takový bonus. „Ono nám šlo hlavně o pozemky a budovy. Bunkr byl tak nějak navíc. Jsou tam garáže, bývalá škola, prostory společenské i hasiči. Až bude hotový nový územní plán, budou tu v okolí dokonce i stavební pozemky na prodej. Oslovil nás Darius Hingar a nakonec jsme se domluvili,“ dodal.