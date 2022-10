Stejně smíšené pocity má člověk, když dojde do místnosti, kde u stěny stojí něco, co zdálky připomíná hospodské piáno a ona je to zatím telefonní ústředna, kde se hovory přepínají manuálně jako ve starých filmech. Prostě jeden unikát vedle druhého. Jenže místo brzkého otevření si budou ještě muset lidé na návštěvu krytu počkat. Proč? Jednoduše nejsou lidi a do dokonalosti chybí ještě nějaké vybavení, které se dnes shání ještě hůř než náhradní díly na trabanta.

Záchranné práce

Kryt dnes vlastní obec Chuderov. Pronajala ho skupině nadšenců vedené Dariem Hingarem. Ta založila Muzeum civilní obrany ŠTOK (Štáb okresu) Ústí nad Labem a pod jeho hlavičkou nyní provádí všechny záchranné práce a údržbu. Najít se dá normálně na Facebooku.

„Právě teď sháníme do muzea lidi, co mají rádi historii a podzemí jako my. Hodně by nám především pomohli odborníci, kteří by dokázali zprovoznit dobové, analogové telefonní ústředny a opravit telefony, dálnopisy a další spojovací techniku. Potřebujeme také sponzora na sto LED trubic do zářivek, tady nechceme být doboví, jelikož by to bylo velmi nešetrné k okolní přírodě a našim peněženkám. Všechno financujeme z našich vlastních peněz,“ poznamenal Hingar.

Parta dobrovolníků už dokázala z velké části podzemní prostory uklidit, zbavit nánosů prachu, plísní, doplnit například ošetřovnu, vytřít vytopené podlahy, vybavit „cimry“ pro mužstvo, dát židle do kanceláří a jednotlivých pracovišť, sehnat dobové psací potřeby. Prostě všechno možné od detailu po celky. Perou závěsy, na které nikdo od šedesátých let nesáhl, a také bylo potřeba vymalovat zažloutlé a jinak zašpiněné stěny.

Nakoukněte. Tohle místo v Chuderově vydrží i výbuch atomové bomby

Jenže to stále nestačí. Přes velkou zachovalost interiéru si zub času prostě vybral svou daň. Stalo se například, že postavili dobový psací stroj na stůl a on se rozpadl. Plíseň udělala své.

„Také chystáme vstupenky, návštěvnický řád, bezpečnostní opatření, požární řád a únikové východy. To je tisíc a jedna věc, které vás na začátku vlastně vůbec nenapadnou. Objevují se postupně, jak se přibližují termíny dokončení a otevření muzea. Podpora obce a starosty je v tomhle naprosto nedocenitelná, mě moc těší, že chápou naše problémy a pomáhají nám s oficialitami,“ poznamenal Hingar.

Prosba o trpělivost

Dosavadní chuderovský starosta Jiří Beneš popisoval, že dnes už se jen tak nevidí, aby někdo něco dělal po práci, ve svém volném čase a zadarmo, nebo do něčeho takového vkládal své vlastní peníze. „Udělali velký kus práce, ale musím poprosit o trpělivost právě z těchto důvodů. Jsou to dobrovolníci. Nemají to jednoduché a nemůžeme po nich chtít zázraky,“ dodal Beneš.