Babišovo hnutí se ale ani při případném zisku vysokého počtu hlasů v Ústeckém kraji nakonec nemusí radovat z moci. „Sestavování krajských koalic je vždy o lidech a jejich schopnosti se domluvit. Takže pokud by tady ANO nezvítězilo nějak výrazně, je možné, že se spíš spojí staří dobří známí z dosavadní koalice a ANO odstaví,“ míní politolog Lukáš Novotný z ústecké Univerzity J. E. Purkyně.

Může kraj opět ovládnout koalice KSČM, ČSSD a SPD-SPO, když podle průzkumů všechny tyto strany spíše ztrácejí příznivce, než aby nabíraly nové?

Může to tak být, pokud by KSČM byla po volbách silnou stranou, která by si mohla nárokovat buď přímo hejtmana, nebo účast v koalici. Pak by totiž opět bylo otázkou, kdo by s ní byl ochoten vstoupit do koalice. A ony to jsou pak právě tyhle strany, které s vládnutím s komunisty nemají problém. Ještě bude třeba zohlednit výsledek ANO, což také patrně zamíchá kartami. Ale KSČM skutečně všude slábne, takže vyčkejme výsledků.

Je úspěch komunistů v Ústeckém kraji ovlivněn charismatem jednotlivců ve vedení strany jako Oldřich Bubeníček nebo Jaroslav Komínek?

Ano. Hlavně hejtman je známou osobností s výsledky a zkušenostmi i z komunální politiky. To až dosud fungovalo. Ale podpora KSČM v kraji je dána podle mě i oblibou strany jako takové.

Co je zdrojem této obliby?

Ústecký kraj je dobrým místem pro působení komunistů. Lidé jsou zde často rozčarovaní z politiky, ale hlavně z průmyslové restrukturalizace, útlumu těžby atd. Část z nich pak vidí naději u těch, kdo jim slibují staré časy. To si spojují pořád ještě hlavně s KSČM. Podporu má dále hlavně u starších voličů.

Má vedení kraje šanci přerýsovat případný další a snad ještě větší volební úspěch ANO, než mělo minule?

V Ústeckém kraji je to těžké predikovat. Někteří voliči asi dále budou slyšet na Babiše. Mají ho za politika, který jim rozumí. Sestavování krajských koalic je ale vždy o lidech a jejich schopnosti se domluvit. Takže pokud by tady ANO nezvítězilo nějak výrazně, je možné, že se spíš spojí staří dobří známí z dosavadní koalice a ANO odstaví.

Jak si vlastně v Ústeckém kraji stojíme s protibabišovskými protesty vzhledem ke zbytku republiky?

Tady to moc nerezonuje. Studenti se na to sice poměrně často ptají a vidím z reakcí některých z nich, že jsou na kritické vlně vůči Babišovi, že třeba i jedou demonstrovat do Prahy. Ale v Ústí se nic většího nekoná.

Můžeme v krajských volbách očekávat úspěch nějakého nového hráče nebo rapidní růst hlasů pro dosud spíš neviditelný politický subjekt?

Nějaké překvapení od voleb očekávám. Ale predikovat možný vývoj nebo si třeba vsadit na černého koně, si netroufám. Politika se obecně za současného stavu odhaduje jen složitě. Nevíte, jaká část voličů zůstane sedět doma, kdo naopak půjde volit, jaká bude volební účast atd. Myslím ale, že Piráti by tady mohli uspět. I když tím, zda by pak o ně byl zájem do koalice, si nejsem jist. Přeci jen – Ústí není Praha.

Hnutí JsmePRO!, Strana zelených a TOP 09 vstoupí do krajských voleb u nás společně. Mají větší naději na úspěch než samostatně?

Integrace menších stran je asi cestou, jak čelit obrovské dominanci ANO. Pro voliče to může být signál, že jsou schopny spolupracovat. Ty kandidátky ale naopak pro jiné můžou působit jako kočkopes a už i jejich sestavování může vyvolat spory. Je to jistě pro ty strany výzva, která se může vyplatit.