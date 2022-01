Na lyže to v Malečově zatím není, ale turisté sem mohou přesto zavítat. Lucemburkův kopec nad obcí, ležící na hranici okresů Ústí nad Labem a Litoměřice, zdobí od 8. května 2020 nová rozhledna. Čerstvých stop tam bylo dost, před hospůdkou byl ale pouze jediný návštěvník. Tomáš Hübsch tenhle kopec dobře zná, protože je součástí místního Skiklubu Pohoří.

Hospůdka v Malečově u sjezdovky je prý každý víkend plná. „Kdyby napadl sníh, bude zase dobře. Instalovali jsme na hospodu webkameru, vítán je každý, kdo má rád přírodu a naše kopce,“ usmíval se Tomáš Hübsch.

V loňském roce se tu vůbec nelyžovalo, jak to vypadá letos?

Máme prostě smůlu. Loňskou lyžařskou sezonu doslova zlikvidoval covid, letos není sníh. Terén je připravený, vody na umělé zasněžování máme dost, provozovat můžeme čtyři vleky. Počasí nám ale nepřeje.

Nepomohou ani sněžná děla?

Sněžná děla jsme vyzkoušeli pouze jednou, v provozu byly dvanáct hodin. Potom přišla obleva. K zasněžení celého kopce potřebujeme tak pět až šest ledových dnů, teploměr musí ukazovat čtyři stupně pod nulou, jinak to nemá cenu. Rád bych udělal radost dětem o pololetních prázdninách, ale stejné problémy mají na Telnici, v Tisé i na Klínech.

Hodně se psalo o výstavbě rozhledny, vy jste byl s Miroslavem Fárou u samého začátku. Je o ní zájem?

Nebyla to zrovna jednoduchá záležitost, realizace propojila spoustu lidí i organizací. Ve finále vznikl Spolek Malečovský rozhled. Podrobně o tom informuje místní tabule, kde je dokumentace. Na jednotlivých schodech jsou jména dárců. Pracovalo tu spousta dobrovolníků, mezi ty nejaktivnější patřil tesař Martin Andráš ze Žitenic.

Jak šla samotná stavba?

Doprava dřeva na kopec bez těžké techniky byl problém, ale povedlo se. Dokonce jsme tam doslova vystrkali i jeřáb.

Navštěvují lidé rozhlednu?

Každá den tu někdo je, v létě je to vyhledávaná atrakce. U rozhledny je dřevěná socha mnicha, několik laviček, lehátko, zvon. A hlavně, výhled je fantastický.

Jednou jste mi tvrdil, že tu bude penzion. Jak to vidíte s odstupem času?

Asi se mi budete smát, ale já tomu stále věřím. Základy jsou hotové, projekt máme, je tu čistička, elektrická přípojka, studna.

Na co se tedy čeká?

Čekáme na stavební povolení. Představa je jedna věc, rozhodují ale peníze. My to nevzdáváme.