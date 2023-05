Prsatka z pyramidy, sprejer z jeskyně i android. Zeď nářků a nadávek prokoukla

Cesta podchodem u ústecké základní školy Neštěmická je teď nejen veselejší. Nové malby sprejem tu tak trochu i vzdělávají. A to když ukazují, že graffiti vlastně není nic nového pod sluncem, je tu totiž už od starověku, dokonce od pravěku. A bude i v budoucnosti. Umělce z Ústí i okolí vedl při práci Lukáš Zadek Brožovský, vznikly i podobizny androida či včelího roje. „Snažil jsem se, aby to bylo zábavné, pestrobarevné, aby tam byly místní symboly jako Labe a siluety paneláků. Ale aby tam byly i vzdělávací prvky, protože to je u školy,“ popsal Zadek.

Zanedbané veřejné prostranství na ústeckém sídlišti má novou tvář | Video: Deník/Jaroslav Balvín