Z evropských peněz se v severních Čechách stavěly hotýlky

Letos v březnu posílala justice na pět let do vězení za evropskou dotaci severočeské podnikatele Jiřího Ježka a Jaroslava Volmuta. Podle pravomocného verdiktu podváděli, aby před 15 lety získali dotaci přes 35 milionů na postavení hotelu v Litvínově. Falšovali doklad od banky, že mají dost peněz na účtu, a jsou tedy solventní.

Hotel na Lázeňském vrchu v Litvínově.Zdroj: Hotel.cz

Jak si všímají Seznam zprávy , odsouzení dříve podnikali s Alexandrem Novákem a Danielem Ježkem. Ti jsou spolu s bývalými hejtmany Jiřím Šulcem a Janou Vaňhovou mezi skoro třiceti obžalovanými v kauze ROP Severozápad. Jedním z dílků tohoto „puzzle“ je právě litvínovský hotel Na Lázeňském vrchu.

Že je právě na tříhvězdičkový penzion potřeba čerpat veřejné prostředky, odůvodňovali žadatelé chybějící turistickou infrastrukturou v Litvínově pro celoroční ubytování. Peníze z Unie šly i na stavbu parkoviště. Podobně se postavily chomutovský Hotel 99, ale s veřejnými prostředky se rozšiřoval o wellness také dnes už zavřený lovosický hotel Lev, spojený se zkrachovalou stavební firmou Raeder&Falge.

Výstavba hotelu Na Lázeňském vrchu v Litvínově

•Programové období: 2007-2013

•Evropský fond: ERDF

•Operační program: 9 ROP NUTS II Severozápad

•Příjemce: O.K.POOL spol. s r.o.

•Zahájení projektu: 25. 11. 2009

Informace o projektu Jedná se o výstavbu 3* hotelu v centru města Litvínov, jako chybějící infrastruktury cestovního ruchu pro celoroční ubytování. Hotel je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími s částečným využitím podkroví pro další pobytové místnosti spojené s hotelovými pokoji ve 4.NP vnitřním schodištěm (mezonetové pokoje). Nedílnou součástí návrhu je přilehlé parkoviště. Po obvodu parkovací plochy je navržena výsadba z vyšší zeleně omezující přenos hluku z dopravy na sousední pozemky. Proplacené finanční prostředky •Výše dotace EU: 30 027 693,14 Kč

•Veřejné zdroje ČR: 5 299 004,00 Kč

•Soukromé zdroje: 35 326 697,00 Kč

Z dnešního pohledu je to přitažené za vlasy, ale z evropských peněz šly dříve do Česka peníze právě na stavbu nebo rekonstrukce podobných více či méně luxusních hotelů. Byl to ráj pro vznik a živení mafiánského prostředí, zvlášť když hotely podle již dříve zveřejněných informací stavěly i vlastnily provázané firmy.