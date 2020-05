Unikátní rozsáhlý průzkum v Litoměřicích, jejichž bezprostřední okolí výrazně poznamenala koronakrize, nyní vyhodnotili odborníci z Vysoké školy aplikované psychologie (VŠAPs) v Terezíně. Anketa zkoumala, jak nebezpečí spojené s epidemií, nouzový stav a všemožná omezení dopadly na psychiku lidí. Do projektu se zapojilo 249 lidí z Litoměřic napříč pohlavím, věkovými kategoriemi i dosaženým vzděláním.

Právě litoměřický okres patří svými počty nakažených k nejzasaženějším nejen v regionu, ale i celé republice. I proto si město jiní odborníci nedávno vybrali pro testování promořenosti populace novým typem koronaviru.

Anonymní on-line dotazník zpřístupnily Litoměřice na svém webu i prostřednictvím mobilní aplikace. Anketa ukázala, že nouzový stav přinesl řadě lidí spoustu volného času. S ním respondenti průzkumu naložili různě. Pro některé to byla „havaj“, jiní ho ale věnovali i dobrovolnické činnosti. „Po letech znovu šiju. Roušky pro celou rodinu a okolí,“ uvedla jedna z respondentek. I ta ale podobně jako mnozí další přivítala víc času na koníčky a zahradu i na likvidaci „restů“ v domácnosti. Další účastník průzkumu zmínil, že u něj doma vytvořili dokonce několikačlennou „manufakturu“, která zvládla ušít stovky roušek.

Podle ankety lidem z Litoměřic na koronakrizi nejvíc vadí omezení volnočasových aktivit. „Ztráta práce, existenční ohrožení a nedostatek finančních prostředků překvapivě vyvolávaly nejméně obav,“ upozornili hodnotitelé ankety. Přinejmenším jednoho Litoměřičana ale připravila situace o běžný kontakt s jeho malým dítětem. „Pracuji v infekčním prostředí a potřebuji hlídání od starších rodičů. Obavy z jejich nákazy nás donutily nechat syna nastálo u nich. Je to pro nás náročné,“ uvedl respondent.

Chybí polibky i obejmutí

V daleko více případech koronakrize omezila styk lidí s jejich staršími rodinnými příslušníky. „Nejvíce mě situace připravila o možnost políbení a obejmutí rodičů. Člověk se bojí, že by je mohl nakazit. Mám pocit, že už nad tím budu přemýšlet vždycky, že se budu pořád bát. Také mě ta situace připravila o obyčejné podání ruky. O blízký kontakt s rodinou a přáteli,“ poznamenal jiný obyvatel města.

K vládním opatřením zavedeným k omezení šíření epidemie se lidé podle průzkumu staví vstřícně. „Celkem 131 respondentů uvedlo, že respektují a dodržují opatření, která byla vyhlášena spolu se stavem nouze,“ vyčíslili hodnotitelé ankety s tím, že 89 procent odpovídajících považuje za přínosnou ochranu obličeje. Přání jednoho z respondentů „sundat ty profuněný roušky z úst a nasazovat je maximálně při styku s ohroženou skupinou“ tak bylo ojedinělé.

Někteří lidé by dokonce radši přísnější režim. „Pokud se lidé hromadí po výletech po památkách a v přírodě, shlukují se, často nenosí roušky a tak dál, lze očekávat při brzkém uvolnění pravidel spíše skokový nárůst epidemie,“ varoval jeden z účastníků průzkumu. „Bojím se příliš rychlého uvolňování z nouzového stavu a příliš rychlého přibývání nemocných. Bojím se, že takzvaně usneme na vavřínech a situace v České republice se zhorší,“ konstatoval další.

Optimismus, energie, nebojácnost

Průzkum experti nedělali jen v Litoměřicích, ale také mezi lidmi v Terezíně, v řadách svých studentů a také studentů ze Západočeské univerzity v Plzni. Získali tak cenné informace o současných pocitech dalších stovek mladších i starších lidí. „Jsem nadšen, jak většina z nich prožívá entuziasmus a optimismus, energii, nebojácnost. Píšou, že to zvládneme, to se opakovalo mnohokrát,“ shrnul své pocity z průzkumu jeho autor, rektor VŠAPs Štefan Medzihorský. Pesimistických a vystrašených odpovědí prý bylo oproti tomu mnohem méně.

Kdo odpovídal v průzkumu

Výsledky průzkumu zachycují určité zafixování aktuálního stavu myšlení, starostí a naděje občanů Litoměřic od 3. dubna do 10. dubna 2020. Odborníci upozorňují, že dnes mohou být jejich pocity odlišné, za nějaký čas opět jiné. Dotazník vyplnilo 30 % lidí ve věku do 40 let, 53 % ve věku od 41 do 60 let a 17 % ve věku nad 60 let. 126 respondentů bylo středoškoláků s maturitou, 96 vysokoškoláků a 27 občanů s jiným vzděláním. Jak doplňují hodnotitelé ankety, 76 % respondentů byly ženy a 24 % muži.

