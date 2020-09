Noví žáčci poprvé usedli do lavic ústeckých škol. Hromadné roušky se nekonají

/VIDEO/ Zhruba jedenáct stovek prvňáků dnes, v úterý 1. září, po prázdninách dorazilo do základních škol. Ty jsou na ně dobře připravené. Jak co do protiepidemických opatření, tak co do jejich vzdělávání a seznámení se školou.

Začátek školního roku v Ústí nad Labem | Video: Deník/Janni Vorlíček