Finalistek bylo deset z celé ČR, prestiž akce umocnilo vystoupení finalistů napínavé soutěže TV Nova The Voice Jakuba Moulise a Ladislava Korbela, který zpívá v úspěšném muzikálu Čas růží hity Karla Gotta. Šaty finalistkám navrhla a šila Kateřina Líblová, galavečer moderovala Lucie Křížková, patronka prestižní soutěže Dívka Talent, Miss ČR 2003.

Než se s Alenou Remešovou, pořadatelkou soutěže Dívka Talent 2019 pro Ústecký kraj, ohlédneme za velkolepým finále v Plzni, je důležité napsat, jak strhující soutěž pro půvabné slečny ze severu Čech skončila.

Vyhrála ji a krásnou korunku ozdobila hlavu Natálie Karáskové (14 let) z Háje u Duchcova. Jako působivou volnou disciplínu zvolila s partnerem latinskoamerický tanec paso doble.

Takto tančí vítězka republikové soutěže krásy a talentu Dívka Talent 2019 Natálie Karásková z Háje u Duchcova. Video z krajského kola.

Druhá skončila Ústečanka Gabriela Zajícová, 14 let, její volná disciplía byla cheerleading. Třetí se umístila Monika Ponížilová (16 let) z Holešova u Brna. Její volná disciplína byla strhující hra na housle.

Alena Remešová se za soutěží, jejíž finále přineslo tolik radosti na sever Čech, ohlíží: „Užila jsem si celé finále soutěže. Stačilo jen do sálu Parkhotelu vejít – už to byl zážitek. V Ústí lze jeho výzdobu a atmosféru přirovnat k honosnému prostředí Severočeského divadla, vše je zde slavnostní,“ vzpomíná ústecká pořadatelka klání. Zapůsobily na ni červené židle sálu. A ač má za sebou šest ročníků soutěže v Ústí, byla dojatá. „Jakmile dívky nastoupily na pódium v úvodní choreografii, začala jsem lovit kapesníček v kabelce,“ přiznala. „Letošním tématem finále bylo Kniha džunglí,“ doplnila.

Co pro vás bylo vrcholem dojetí?

Asi to, že po půl roce práce, nácviků a snažení vidíte, co vše se dívky naučily. Jakou proměnou prošly. Když se po půlroční práci dostaly do finále, to bylo dojemné a hudba to ještě umocnila. Ale to nebylo to jediné. Soutěž podporuje i Dobrý skutek, místní charitativní spolek, pracující ten večer ve prospěch tříletého chlapečka Vilémka Bizuba. Celý výtěžek ze vstupného i z benefičního kalendáře šel na něj a ještě ho na místě podpořila sbírka. I to bylo na slzičky. Vše zaštítila Lucie Křížková, chlapeček má dětskou mozkovou obrnu a zisk jde na jeho fyzioterapii.

Pět účastnic ve finále, první a druhé místo. Vyšlo vše dle vašich představ?

Řekla bych, že až nad mé představy. Vždy si radši kladu nižší cíle, abych nebyla zklamaná. Říkám, že budu šťastná, když se pěkně umístí alespoň jediná naše dívka. Tentokrát uspěly dvě naše. A z ústeckého kola jich postoupilo do finále pět. Esemeskou jsem dnes děkovala všem, je to pro mě velké štěstí i radost.

Jste spokojená i s Veronikou Gussarovou z Teplic, které vítězka hodně fandila a podporovala ji?

Jsem, jak se umístila zatím úplně nevím. Pořadatelé výsledky zveřejní až během pár dnů. Veronika měla výborné mažoretky při volné disciplině, i při módní přehlídce byla výborná. Její šaty, pohledy a grimasy… Je to slečna, která je u nás teprve druhým rokem a ta udělala úplně neskutečný pokrok.

Bylo pro vás letos nějaké zklamání?

Nemohu říci. Zatím co minulé roky bylo pokaždé něco, co třeba úplně nevyšlo, letos jsme se všechny z kraje vracely domů veselé a spokojené. Fakt to bylo úplně super.

Kam tento úspěch může posunout vaši soutěž dál?

Může o ní dát víc vědět dívkám, které se o ni zajímají. Začínám s propagací dalšího ročníku soutěže, chodí první přihlášky a uplynulý ročník je jen důkazem, že lze začít na soutěži v Ústí a dostat se v ní až na úplný vrchol v Plzni, vyhrát její republikové finále. Je to jeden ze způsobů, jak dodat slečnám sebevědomí a ukázat jim cestu. Jen to potvrzuje náš slogan, že totiž v každé z dívek je talent. A na sociálních sítích už jsem četla, že si tak naše vítězka Natálie Karásková splnila svůj sen, z toho mám radost.

Vítězka si nyní může pověsit diplom na zeď a chlubit se korunkou. Je krásná, že?

Ano, je to ručně dělaná práce od sponzora. Ale teď už vlastně záleží jen na vítězce, co bude dál, jak svůj úspěch v soutěži zúročí. Může jí to i dost posunout dál. Jako příklad vždy uvádím Natálku Bílou z Ústí nad Labem. Ta sice v soutěži Dívka Roku 2014 ani nepostoupila tak daleko, jako naše dvě letošní vítězky, ale dnes už se dá o ní říci, že je to úspěšná česká modelka.

Čím už se dnes může pochlubit Natálie Karásková?

Dostala pozvánku na casting do Prahy do prestižní české reklamní agentury Czechoslovak Models. Její bývalá ředitelka Milada Karasová korunovala naši vítězku Natálii Karáskovou.

Za co byste chvíle úspěchů svých svěřenek vyměnila? Bylo to v rámci vaší kariéry šéfové soutěže Dívka Talent zatím „nejvíc“?

Se mnou je to těžké, já se vůbec neberu jako nějaká šéfová soutěže. Tak to nevnímám. Beru to tak, že mě to baví, že to baví i ty slečny a vůbec se nepasuju do role pořadatelky úspěšné soutěže. Ano,je to zatím největší úspěch, dvě místa jsme si ještě z finále nikdy nevezly. Je to krásný, dá se na tom stavět, takže o nás zase bude trošku víc lidí vědět. A dívky se osmělí, nebudou se tolik bát se přihlásit. I když to slůvko talent je odrazuje, bojí se. Ale jak my říkáme: „Talent je v každém z nás.“

Ten slogan vymyslel tým okolo paní ředitelky plzeňské soutěže Ilony Křížkové. Nadšené dámy, která se vždy účastní i ústecké soutěže na jaře. Jak to tuto sobotu na domácí půdě prožívala?

Úplně úžasně, večer si jistě užila. Sobotou ukončila ředitelování soutěže Dívka Talent a předala své žezlo mladé slečně Adéle Bittnerové, která jí dělá už roky kreativní manažerku a nyní na ní bude už jen dohlížet. Sama Adéla před lety touto soutěží prošla.

Kam vlastně ještě tuto soutěž lze „hnát“?

Někdo by mohl říci: „Můžeme to hnát ještě dál, abychom měly první tři místa.“ Ale o to vůbec nejde. Ale jak jsem dnes psala slečnám, jde o to, že právě ony tam na finále jsou, večer si užijí a sálu ukážou, co v nich je. Samozřejmě, že máme radost, že jsme korunku přivezly na sever Čech, na Duchcovsko. Ale kam dál to hnát? Budu ráda, když se opět dívky přihlásí, bude jich víc než dvacet, abychom si z nich udělaly výběr těch schopnějších. A já budu spokojená, když tu zase naplníme sál ústeckého Domu kultury.

Takže už dnes víme, kdy tu bude ústecké finále?

Ano, soutěž bude v DK Ústí v neděli 22. března 2020. Soutěž samotná už odstartovala, slečny mohou své přihlášky posílat dokonce roku. Naplno rozjíždíme propagaci dalšího ročníku nejen na sociálních sítích až po finále v Plzni. Ale když jdu po Ústí a vidím pěknou slečnu, tak mi to nedá a dám jí kartičku, aby se přihlásila. A další karty s informacemi, jak se přihlásit, najdou dívky a jejich blízcí, třeba maminky, babičky či jejich sourozenci a spolužačky, na informační tabuli v Albertovi na Severní Terase. A kdo ví, třeba tak právě další vítězku zrovna přihlašuje její tatínek nebo bratr.

Co poradit, když nás taková kartička mine?

Stačí si na počítači na vyhledávači najít tři slova Dívka Talent Ústí - a vše ostatní už udělá počítač. Najde naše webové stránky, kde je podobný návod kdy a jak se nám kam ozvat, co udělat. Stačí se nebát a jít do toho naplno.