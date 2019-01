Ústí nad Labem - „První v kraji? To jsme nečekali,“ svěřila se Deníku Martina Strohová (34) z ústeckých Stříbrníků, maminka Jakuba Šmejkala (3870 gramů).

Otec prvního novoročního miminka u porodu nechyběl, stejně jako v případě svého prvorozeného Vašíka. „Je to pro něj logické, má z toho stejnou radost jako já,“ smála se šťastná matka. „Byla to opravdu velká rychlovka. Ve 23 hodin mi začaly kontrakce, čekali jsme pak s mužem ještě na rodiče, aby nám přijeli ohlídat syna a my mohli jet do porodnice. Před půlnocí jsme vyrazili, v nemocnici jsme byli o půlnoci a ve 0.14 už byl Jakub na světě. Dívali jsme se doma na pěkný film Nedotknutelní, nestihli jsme ho dokoukat. Rádi si ho ale zopakujeme,“ těší se Ústečanka.

A jak rychlý byl porod? „Odehrál se v čekací místnosti, ani jsme nedojeli na porodní sál. Paní doktorka, která mě rodila, tvrdila, že takovou rychlost nepamatuje,“ dodala Martina Strohová.