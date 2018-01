První odchov roku v ústecké zoo a hned unikát! Malého korovce zatím neuvidíte

Ústí nad Labem - Po loňském úspěšném odchovu kajmánků malých se Zoo Ústí nad Labem může pochlubit dalším významným mládětem.

Opět se jedná o ojedinělý odchov celoevropského významu, neboť podle údajů mezinárodní evidence www.species360.org jsou za posledních 12 měsíců známy pouze tři další zoologické zahrady v Evropě, které uvádějí rozmnožení tohoto druhu.

MOMENTÁLNĚ ZIMUJÍ

„Tím úspěšným druhem je korovec mexický,“ přiblížila tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová. Ústecká zoo chová současnou skupinu jednoho samce a dvou samic od roku 2013.

"Ale již v roce 1986 jsme vystavovali jednoho jedince tohoto druhu, samce, kterého jsme získali od soukromého chovatele. Od roku 1994 jsme chovali i skupinu korovců jedovatých, které jsme v roce 2003 z chovatelských důvodů zapůjčili do Zoo Jihlava. V té době se jednalo o velice vzácná zvířata a současným chovem obou druhů korovců se mohla pochlubit málokterá zoologická zahrada,“ vzpomenula Vrabcová.

Trio korovců mexických mohou návštěvníci najít v přízemí pavilonu exotária, i když u nich momentálně probíhá zimování, což znamená, že je v expozici vypnuto výhřevné světlo a teplota je udržována mezi 16 a 18°C.

„Tento klidový režim zde panuje zhruba od poloviny prosince do konce února, je to vlastně součást stimulace k páření a kladení vajec,“ vysvětlil chovatel František Šubík.

„Stejně probíhala příprava i v loňském roce, ale když na konci července samice nakladly do připraveného substrátu vejce, byl jsem trochu překvapen, neboť zvířata jsou ještě poměrně mladá. Snůšku jsem pečlivě sledoval, vejce jsem pravidelně odebíral do inkubátoru, ale postupně se ukazovalo, že pouze jedno z celkového počtu šestnácti kusů je oplozené. Mládě se začalo líhnout v pátek 12. ledna, tedy po 165 dnech inkubace, a trvalo zhruba den, než se dostalo z vajíčka celé ven. Je v pořádku, životaschopné a zdravé,“ dodal chovatel.

Kromě ojedinělého odchovu se mládě korovce mexického stalo v ústecké zoo zároveň prvním mládětem roku 2018. Zatím je v samostatném teráriu v zázemí, takže návštěvníci jej bohužel neuvidí.

"První týdny není potřeba předkládat žádnou potravu, mládě vstřebává živiny ze žloutkového váčku, zhruba po třech až čtyřech týdnech mu budou nabídnuta myší holátka, popřípadě vajíčko," popsal Šubík.

Jedovatí ještěřiV přírodě se korovci živí ptačími a plazími vejci či drobnými obratlovci (savci, ptáci). Jejich domovinou je západní pobřeží Mexika a Guatemaly, kde žijí v pouštních oblastech a v listnatých lesích. Největší zajímavostí je to, že patří k několika málo jedovatým ještěrům na světě, u kterých se vyskytují jedové žlázy. Kromě obou druhů korovců je to ještě vzácný varanovec bornejský, který žije výhradně na severu Bornea, a podle posledních výzkumů se jako jedovatý uvádí i varan komodský. Jed korovci do rány nevstřikují jako jedovatí hadi, do těla kořisti jim stéká po mělce rýhovaných zubech spolu se slinami z ústní dutiny. V přírodě nemají mnoho přirozených nepřátel, ohrožuje je ztráta životního prostředí, lov, popř. požáry.