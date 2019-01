Telnice - První uměle zasněžovaná sjezdovka ve východním bloku vznikla v listopadu roku 1965 v krušnohorském areálu Zadní Telnice. Na novinku vzpomíná Jindřich Holinger, který byl dlouholetým správcem areálu.

První „výstřel“ ze sněhového děla na Telnici. | Foto: Muzeum města Ústí n. L.

Jak vznikla myšlenka na umělé zasněžování?

Chlapi to někde viděli nebo četli. Fungovalo to ve středisku nedaleko Vídně, které je podobně jako Telnice nízko položené. Dojeli tam, dostali jedno dělo jako vzor a tady ve spolupráci s profesorem Vlastimilem Chlumským ze Strojní fakulty ČVUT postupně vyrobili další čtyři děla. Museli natáhnout potrubí, pořídit další zařízení, ale zasněžovalo se. Poprvé to oficiálně spustili ne 12. listopadu, jak se uvádí, ale 17. listopadu na svátek studentstva.

Byl jste u toho?

Já jsem se samozřejmě na Telnici pohyboval už dávno předtím. Ale v té době jsem byl na vojně. Hlavními tahouny byli Jarda Matoušek a můj táta Josef Holinger a spolu s nimi řada dalších lidí.

Jak moc to bylo drahé?

Jedno dělo přišlo asi na dva a půl tisíce, což tenkrát nebylo málo, ale dalo se to sehnat. K tomu se musela postavit kompresorová stanice, nádrž na vodu, natáhnout asi pět set metrů potrubí a další věci. Ale fungovalo to a v letech, kdy nepadal sníh, to pomohlo, jezdili k nám lyžovat i reprezentanti.

Co všechno se od té doby změnilo?

Děla jsme vyměnili několikrát. Jsou modernější, výkonnější a spolehlivější. Potrubí původně natažené na zemi jsme zakopali, měnilo se strojní vybavení. Letos byl pořízen šroubový kompresor a chladící věž, která zajistí větší účinnost zasněžování.