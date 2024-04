Krásná nablýskaná auta, která už něco pamatují. Automobilové veterány budete v následujících dnech moc vidět v našem regionu hned dvakrát.

O pohár hraběte Chotka. | Foto: Karolína Heptnerová

Konkrétně ve středu 1. května na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem a to při Prvomájové spanilé jízdě veteránů. Sraz účastníků je v 8.00, start spanilé jízdy je v 10.00. Trasa bude mít 40 kilometrů a pojede se okolo krajské metropole. Od 10.30 do 12.30 budou k vidění krásné plechové stroje u OC Olympia Teplice, kde je i cíl spanilé jízdy. Vstup je zdarma. Akci organizuje ústecký Veteran car club Česká brána.

Druhou možnost vidět automobilové veterány na Ústecku budete mít v sobotu 11. května. To se uskuteční XXII. ročník závodu autoveteránů O pohár hraběte Chotka. „Start závodu je v 10.00 na státním zámku Velké Březno, cíl 1. etapy je netradičně na zámku v Benešově nad Ploučnicí. Po 13.00 bude start do 2. etapy a návrat soutěžících posádek zpět do Velkého Března, kde proběhne od 16.00 vyhlášení výsledků závodu,“ řekl Ondřej Přibyl, předseda VCC - AMK Česká brána v ÚAMK.