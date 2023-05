Letošní první akce Veteran car clubu Česká Brána se vydařila na výbornou, nad očekávání spokojení byli dle svých slov i samotní organizátoři. Na výstavu a zároveň start spanilé jízdy kolem města dorazilo podle odhadů až 150 velmi různorodých strojů.

Centrum Ústí nad Labem na 1. máje opět patřilo veteránům. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Svého favorita si našel snad každý. Na ploše náměstí stály v řadě vyrovnané motocykly, o pár kroků dál maličký – ovšem o to populárnější – plátěný Velorex zvaný hadraplán či naopak mohutná Tatra 603 s motorem V8. Nad hlavy stovek návštěvníků celé akce čněla kabina starého traktoru, nedaleko od ní burácel motor z právě přijíždějícího vozu Corvette a opodál na výstavní ploše parkovala dvojice minibusů Volkswagen Transporter T1.

„Já jsem dnes přivezl z Teplic myslím pěkný youngtimer, konkrétně jde o Porsche 911 RS z roku 1989. Jde celkem o raritu, je to odlehčená a sportovní varianta klasického modelu. Motor má objem 3,6 litru a dává výkon 270 koní, což jsou velmi slušné parametry. Kdysi jsem podobné akce na Ústecku jezdil jiným autem, ale teď byla dokončená renovace tohoto, proto jedu s ním,“ chlubil se majitel Jiří Kučera. „Udržovat takto starý vůz není úplně jednoduché, nicméně máme to štěstí, že dodnes existují výrobci dílů, které jsou třeba, i když ten model samotný už se přes 30 let nedělá. Něco je třeba dovážet až třeba z USA,“ vysvětloval, jak náročná péče o staré automobily někdy je.

Na Mírovém náměstí byli k vidění známá i méně známá vozidla. Včetně vojenských speciálů.

„Dnes jsme sem přivezli obojživelník Volkswagen Typ 166 Schwimmwagen a vedle něj stojí Volkswagen Kübelwagen KdF 82. Typ 166 je vozidlo, které zkonstruoval Ferdinand Porsche na základě potřeby stroje schopného v případě nouze překonat vodní tok. Kus, co máme zde, je stále plavbyschopný, což nám také velmi často dokazuje. Nešetříme ho,“ popisovali ojedinělé modely majitelé vojenských speciálů.

„Dnešní akce je pro náš klub otvírákem sezony, na který hned v sobotu navazuje další akce, a to závod O pohár hraběte Chotka,“ vysvětlovali zástupci pořádajícího Veteran car clubu Česká brána.

Prvomájová akce byla ještě nesoutěžní, hlavní bylo celou trasu projet, v ideálním případě dojet a jízdu si náležitě užít. Ani nebyla potřeba žádná registrace, kdo má veterána a chtěl se s ním pochlubit, mohl dorazit.

„Skvělé účasti značně nahrálo počasí, které umožnilo přijet i vozům bez střechy či většímu množství motorkářů. Počet strojů odhadujeme na 130 až 150 kusů. Věkové rozdíly jsou značné. Máme tu techniku, která spadá do kategorie veteránů – tudíž 30 let a více – sotva pár let, ale třeba i motorku, které už bude přes 90,“ radovali se pořadatelé.