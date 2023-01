Ústeckému archívu zaslal pouzdro městský archiv z německého Gießenu krátce před vánočními svátky. Památka se tak stane součástí sbírky vojenství ústeckého muzea. Gießenští archiváři pouzdro se známkami obdrželi jako dárek od Karlovy snachy Elfriede Zeidlerové, která si ho nechtěla nechat. „Jelikož neexistuje žádné skutečné spojení mezi jeho vojenskou známkou a městem Gießen, kromě zde žijící snachy, rádi bychom pro tento dárek našli lepší a vhodnější umístění,“ napsala v průvodním dopise archivářka Wiebke Lutze.

Nevěděli si rady

Podle ředitele ústeckého archívu Petra Karlíčka si zprvu nevěděli s dárkem rady, podobně jako jejich němečtí kolegové. „My přeci jen pracujeme s dvourozměrnými artefakty. Informacemi a jejich nosiči, tedy tisky, deskami a tak dále. Nakonec jsme oslovili ústecké muzeum. Jeho pracovníci pouzdro s radostí převzali s tím, že jim ale musíme zjistit něco o původním majiteli,“ líčil.

Kdo tedy vlastně byl Karl Zeidler? Vysloužil si hodnost kaprála, tedy česky desátníka. Sloužil u 92. pěšího pluku sídlícího v Terezíně a Chomutově. Poznal všechny tři fronty, na nichž habsburská monarchie vedla boje. Ne jako řadový pěšák, jak by mohlo někoho hned napadnout. Válečné roky pro Karla Zeidlera musely být velmi těžké, především na psychiku. Sloužil totiž jako zdravotník v polní nemocnici a právě za tuto službu získal svá vyznamenání. Pluk válčil na srbské frontě, později se přesunul na frontu ruskou do Karpat. Zde působil dva roky. V září 1917 pak posílil pozice rakousko-uherské armády na italské frontě.

Podle ředitele ústeckého muzea Václava Houfka bylo v době vypuknutí války Karlu Zeidlerovi 24 let. „Takže nejspíš rukoval mezi prvními. Jeho pluk bojoval nejdříve na srbské frontě, účastnil se také krvavé bitvy na řece Kolubaře. Rakousko-Uhersko v ní ztratilo kolem 224 tisíc mužů. Zhruba 28 tisíc padlo, 120 tisíc bylo zraněno a 76 tisíc vojáků upadlo do zajetí,“ vysvětloval.

Tiskař z Žatce

Jaké byly Zeidlerovy osudy po válce? Vracel se z Itálie nejdříve v listopadu 1918, a to už do nového státu Československo. Ohlašovací lístek z ústecké policejní kartotéky prozrazuje, že jeho civilním povoláním bylo tiskař. Coby žatecký rodák se do Ústí přiženil v roce 1923 a se svou ženou Melanií měli tři děti. V Ústí žil do konce druhé světové války, v té už vzhledem k pokročilému věku nejspíš bojovat ani nemusel.

Podle jeho snachy Elfriede Zeidlerové se přesto stal její obětí. Vzpomíná, že byl zabit během odsunu německého obyvatelstva. Zda spáchal sebevraždu, zemřel během masakru na dnešním Benešově mostě, nebo v internačním táboře, to historici ještě prověřují. Budou se snažit oslovit i snachu, která si do svého nového domova v Německu vzala právě tchánovu vojenskou „psí známku“ jako památku.

Uvnitř schránky z mosazného plechu se skrývají indicie k příběhu ústeckého účastníka velké války. „Dva drobné papírové proužky nesou informace o identitě vojáka a jeho zařazení v rámci armády a také o uděleném vyznamenání,“ dodal k obsahu schrány kurátor ústecké sbírky vojenství Martin Krsek.

Zájemci se mohou s novým přírůstkem seznámit jako s exponátem měsíce ledna. Doplňují ho ve vitríně u vchodu do muzejní knihovny památky na další Ústečany, kteří bojovali v první světové válce, jako jsou bodáky, pohlednice a fotografie, šrapnelové střepiny, čepky a další dobová militaria.