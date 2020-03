Reakce lidí na Ústecku na první zprávu v neděli 1. března odpoledne byla asi většinou obdobná, uvádí ústecký emeritní major a bývalý policejní psycholog Josef Kovářík.

Jak asi lidé reagovali, když se dozvěděli třeba z televize první informaci o koronaviru v Ústí nad Labem?

Dá se říci, že většinou na okamžik člověk zatají dech, má pocit nejistoty až chvilkový silnější atak obav, ale to jsou vteřiny. Jedná se o přirozenou reakci. Důsledek toho, že lidé se dozvěděli něco, s čím nepočítali.

Ale o tom, že koronavirus může přijít i k nám, se hovoří řadu dnů, protože nakažení jsou i u sousedů v SRN i v Rakousku.

Není důležité, že koronavirus byl očekáván. To byla jenom teorie. V okamžiku, když se dozvíme o reálném případu, a ještě k tomu třeba v našem okresu, člověk je zákonitě překvapen, že to „už to“ je tady.

S tím je spojeno nebezpečí paniky?

Ne. Na okamžik zatajený dech, pocit nejistoty až obav, to je normální reakce. Panika je projevem nezvládnutí informace o nějaké neočekávané události.

Pokud jde o nájezdy na obchody, vykupování mouky, konzerv, oleje apod., to není projev paniky?

Je to projev obavy z toho, co by se mohlo dít v rámci karantény nebo potřeby zůstat delší dobu doma. V určité míře je obava zdravou reakcí. Proč si nenakoupit na měsíc dopředu? Stejně během měsíce bychom ty věci postupně nakoupili. Je to nákup pro jistotu, co kdyby.

Čili panikou by bylo až drancování obchodů?

Panika nemá nic společného s obavou. Panika je nekritická živelná a tudíž většinou i agresivní reakce. V Hongkongu třeba lidé na sídlišti nechtěli, aby jeden právě opravený dům byl dočasně vyčleněn jako karanténní dům a též jako provizorní ubytovna pro zdravotníky, kteří jsou ve styku s koronavirem. Výsledkem byla demonstrace, dokonce na vchod domu házeli lidé zápalné láhve, takzvané molotovovy koktejly. To již je nebezpečná panika.

Jak se budou podle vás chovat Ústečané v dalších dnech?

Někteří lidé mohou být vystrašenější, ale obecně lidé budou spíše o něco ostražitější. To znamená, že si budou více a důkladněji mýt ruce, omezí cestování hromadnou dopravou, nakoupí více dezinfekcí, budou méně navštěvovat společenská zařízení. To je prostě prevence.