Pubertální paka se vrací. Ústecké děti opět hazardují se svými životy

Ústí nad Labem - Nebezpečná hra. Děti se vozí na nárazníku trolejbusů zavěšené na navijáku sběrače. Ohrožují nejen sebe.

Děti v ústecké čtvrti Předlice se asi hodně nudí, protože si vymyslely velice nebezpečnou hru. Vyskakují na zadní část trolejbusů, kde je připevněno trolejové vedeníFoto: Soňa Steinerová

Příliš nebezpečnou zábavu si našly děti v Předlicích. Vyskakují na záď trolejbusu a vozí se na nárazníku zavěšené na naviják sběračů elektrického proudu. Není to jev ojedinělý. Ústečané jej pamatují už z 80. let minulého století. Řidiči MHD v podstatě nemají šanci zjistit, že vezou někoho „za vozem“. Odborníci na bezpečnost silničního provozu doporučují svědkům, aby hned volali policii.

Na nebezpečnou zábavu upozornila čtenářka Ústeckého deníku Soňa Steinerová. Děti prý na zastávce Nové Předlice naskočily na trolejbus číslo 57, chvíli se držely navijáku, a když se vůz rozjel, seskočily a utekly. „Chtěla jsem volat policii, ale hned utekly. Vedle totiž stáli nějací dospělí a zjevně je znali,“ pokračovala čtenářka.

Seniorka Ludmila Hofmanová podobnou záležitost zažila také. „Mládenci naskočili na nárazník a jeli pod Holoměří jednu zastávku. To bylo ještě v roce 1989. Tehdy měli smůlu, všimla si jich Veřejná bezpečnost a rovnou si je odvezla,“ vzpomínala. Na letitost problému upozornili i další čtenáři, třeba Karel Matys: „To je starý, to jsme dělali v roce 2009. Prostě pubertální paka,“ přiznal se.

Řidič ústeckého dopravního podniku Libor Verner tento nešvar zažil na Severní Terase. „Varovalo mě, že kluci, kteří jeli vzadu ve voze, se všichni otočili a koukali z okna dozadu. Jinak bych na to nepřišel, není tam vidět. Což je na tom nejhorší. Jakmile jsem zastavil, ten, kdo se vzadu vezl, utekl,“ líčil.

Kdyby dotyčný teenager upadl a něco se mu stalo, řidiči ani nevědí, kdo by za to nesl vinu. Za cestující v MHD totiž mají odpovědnost. Podle policie ale nemá smysl o tom spekulovat. „V každém případě se na to zaměříme. Informovali jsme kolegy v lokalitě i městskou policii,“ reagoval policejní mluvčí Daniel Vítek.

Řidič Libor Verner raději nechce ani domýšlet, co by se rozpoutalo, kdyby některé z děcek spadlo rovnou pod kola automobilu, který by jel za ním. „Zaplať bůh, že na nových trolejbusech už tohle nejde. Snad nenajdou další způsob,“ vyjádřil své obavy.

Za hloupost a hazard se životem označil tuto zábavu ústecký specialista BESIPu Jan Pechout. „Ani si neuvědomují, co se může stát. Mohlo by to skončit smrtelným zraněním. Nudí se a chtějí na sebe upozornit. Nejhorší je, že řidič nic neví, protože tam není kamera. Myslím, že svědci by měli zavolat na číslo 158, i když ty děti policisté nemusí chytit a jsou kvůli věku bez trestní odpovědnosti,“ dodal specialista.