Závodu se každoročně účastní tisíce lidí z celého světa včetně elitních běžců. Tahákem bývá výhled na krásy Českého středohoří v kombinaci s průmyslovým areálem ústecké Spolchemie i mezinárodní ocenění, které závod řadí do jedné linie s prestižními maratony v Bostonu či Londýně. Tou největší letošní změnou je posunutí termínu. „Exkluzivní závod RunCzech se posunul o týden do příjemnějšího podzimního období ideálního pro dálkové běhy. Koná se v sobotu 21. září,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.

Mírně se také změní trasa, například přímo v areálu Spolchemie. „Podnik zvažuje zatraktivnění nového úseku výstavou nejrůznějších archivních předmětů z výroby. Trať se mění rovněž v Předlicích,“ doplnila Macová.

Podle bývalého reprezentačního profesionálního boxera a ústeckého radního Lukáše Konečného závod motivuje spoustu lidí ke sportu. „Hodně běhám v Doběticích, kde bydlím. Teď tam ještě nepotkávám nikoho, ale každý rok se to postupně zaplní lidmi, kteří trénují na tento závod. V září pak startují celé rodiny. To je úžasné,“ poznamenal.

S ním se do závodu zapojí i jeho boxerští svěřenci. „Boxerský zápas pro mě bývá náročnější, jelikož se soustředím na jeho výsledek. Závod je spíš odměna, protože si ho mohu užít. Myslím, že letos nepoběžíme štafetu, celý tým nejspíš bude startovat v hlavním závodu,“ přiblížila Fabiana Bytyqi.

Profil a prostředí trati v Ústí nad Labem jsou mezi všemi ostatními závody v kalendáři RunCzech jedinečné. Závod vede téměř celý po hladké trati, kde atleti nenarazí na větší stoupání. Okruh tak přeje extrémně rychlým časům.

„Tři sezony po sobě zaznamenal vítěz mužského závodu na severu Čech čas pod hodinu, což je známka obrovské kvality i důkaz toho, že trať je skvěle postavená. Výbornou zprávou je i to, že si v Ústí velká část startovního pole amatérských běžců vytvořila osobní rekordy, z čehož máme obrovskou radost,“ řekl ředitel regionálních závodů RunCzech Tomáš Coufal.

Rychlou trať ocení zvláště elitní závodníci série EuroHeroes Challenge. V Ústí totiž celý čtyřdílný seriál vygraduje a třešničkou na dortu by byl i dosavadní nejlepší půlmaratonský čas. Vítězství je mezi muži nejblíže Ital Yassine Rachik, ženské kategorii vládne svými výkony Lilia Fisikovici. Oba sportovci vyhráli všechny předcházející závody.

Část Ústečanů však z masové akce nadšená nebývá. „Člověk neprojede po hlavních silnicích, autobusy vás nedovezou do centra, některé supermarkety jsou kvůli tomu zavřené, třeba na Střekově. Jako by tu nebylo dost ulic, kudy by to mohli trasovat. Možná to přinese prestiž městu, ale já z toho nic nemám, jen trable,“ kritizovala třeba Jindřiška Břenková ze Střekova.

Na to Konečný reagoval s tím, že informace o náhradních trasách i spojích jsou dostupné dopředu a na různých místech. „Je to jen jednou do roka a oznamujeme to dlouho dopředu, aby se lidi mohli připravit. Sice to město stojí nějaké peníze a omezení, ale udělá nám to super reklamu. Městu, které všichni vnímají jako ohavné a plné chemie. Bude tu plno lidí a spousta příležitostí si to vynahradit,“ připomněl.

Součástí Mattoni 1/2Maratonu je také Běh o pohár rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně i závod štafet 2Run na 10+11 kilometrů. Hlavní závod odstartuje v 15 hodin primátor města Petr Nedvědický. Tradičně bude součástí závodu též Spolchemie Český pohár v handbike, který ještě získá na prestiži. Juniorský závod bude nově ve formátu Mistrovství České republiky a závodníci budou bojovat o tituly domácích mládežnických mistrů. Během závodní soboty startuje také DM Rodinný běh, už o půl druhé odpoledne. Zúčastnit se ho může celá rodina včetně nejmenších dětí.

Závodu se zúčastní i náměstek primátora Pavel Tošovský s rodinou. „Poběžím dětský běh 3,5 kilometru. Musím trénovat, abych to uběhl na jeden zátah. Nezanevřel jsem na tenhle závod, ani když mi jednou kvůli uzavírce odtáhli auto, musel jsem zaplatit pokutu a potupně si pro něj jet do Předlic. Byla to moje chyba,“ dodal.