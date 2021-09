Závod se již od začátku řadí mezi světovou elitu dálkových běhů. I letos se ho účastní tisíce běžců v různých kategoriích. Trasy jednotlivých závodů vedou právě městským centrem a dolním Střekovem. Přes Benešův most, Střekovské nábřeží, část Mírového náměstí, část Klíše, ulicemi Panská, Brněnská, Děčínská a dalšími.

Uzavřené bude prakticky celé centrum města. „To vše s sebou přináší určitá omezení v podobě dopravních uzavírek. Prosíme vás, abyste přijali s pochopením nezbytná dopravní omezení,“ žádal primátor Ústí Petr Nedvědický.

Přesunuty a dočasně zrušeny budou i zastávky MHD. Například na trolejbusových linkách číslo 51, 54, 55, 56, 60, 61 a dalších bude zavedena náhradní autobusová doprava. Jiné, jako například linky číslo 9, 13, 15, 17, 27, 51, 56, budou vedeny po objízdných trasách. Linky číslo 3, 11, 20, 21 a linka Milada budou ukončeny v zastávce Hraničář.

„Informace o změnách MHD kromě našich webových stránek budou k dispozici i na informačním panelu před budovou dopravního podniku v Revoluční ulici naproti OD Labe, rovněž bude v provozu informační centrum a fungovat bude bezplatná telefonní informační linka. Během dne budou cestujícím na vybraných zastávkách v centru města k dispozici zaměstnanci dopravního podniku,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Konkrétně budou informace k dostání na zastávkách Hraničář, Divadlo, Revoluční, Mírové náměstí, Malá Hradební a Hlavní nádraží. Zákaznické centrum bude během soboty 18. září v provozu od 7 do 12 hodin, bezplatná infolinka 800 100 613 od 6 do 18 hodin.

Dodatečně budou v sobotu od 13 do 17 hodin uzavřeny silnice Hrbovická, U Vlečky, Textilní a Na Luhách. Dále od 13 do 20 hodin bude uzavřena silnice Děčínská do Svádova po zastávku MHD Olšinky. V tento den bude možno využít svádovského přívozu zdarma. Spojení k přívozu zajišťují linky číslo 19, 51 a 57 až do zastávky Svádovský přívoz.

Pokud plánujete nákupy ve Foru, je třeba v sobotu počítat s omezeními i tady. Vjezd a výjezd z nadzemních garáží bude po dobu startu půlmaratónu omezen přibližně v časech od 14 do 16 hodin. Po celou dobu závodu zůstanou bez omezení vjezdu a výjezdu pouze podzemní garáže ve směru od kruhové křižovatky pod Větruší.

Všechno začne utichat a vracet se do normálních kolejí od přibližně 19 hodin. Organizátoři a policie začnou postupně otevírat silnice a proto mohou být operativně přesměrovávány linky MHD na pravidelné trasy. „Zároveň bychom vás tímto chtěli pozvat do ulic k aktivní účasti a sledování závodu či poslechu některé z více než osmi kapel,“ dodal předseda organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.

Nejdůležitější omezení během závodu

Úplná uzavírka včetně zákazu zastavení a parkování

Brněnská 6:00 – 19:00; Děčínská 13:00 – 19:00; Dlouhá 6:00 – 20:00; Hrnčířská 6:00 – 20:00; Hrbovická 13:00 – 19:00; Kekulova (úsek Tovární – Sklářská) 13:00 – 19:00; Kostelní náměstí 6:00 – 20:00; Malá Hradební 6:00 – 19:00; Mírové náměstí (od 18. 9.) zákaz zastavení 18. 9. od 22:00 – 19. 9. 21:00; most E. Beneše 6:00 – 20:00; Na Luhách 13:00 – 19:00; Národního odboje 13:00 – 19:00; Panská 6:00 – 17:00; Pařížská 6:00 – 19:00; Pivovarská 6:00 – 20:00; Předmostí (úsek Hrnčířská – most E. Beneše) 6:00 – 20:00; Revoluční (v úseku Panská – Tovární) 6:00 – 20:00; Střekovské nábřeží 13:00 – 19:00; Textilní 13:00 – 19:00; Tovární 13:00 – 19:00; U Kostela 6:00 – 18:00; U Nádraží 6:00 – 19:00; U Vlečky (až po ulici U Jeslí) 13:00 – 19:00; Velká Hradební 6:00 – 19:00 (totéž i ve směru Revoluční – atrium magistrátu); Vítězná 13:00 – 19:00; Železničářská 13:00 – 19:00.



Omezení linek MHD

Na trolejbusových linkách číslo 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 bude zavedena náhradní autobusová doprava. Linky číslo 2, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 budou v tomto období vedeny po objízdných trasách. Linky číslo 3, 11, 20, 21 a linka Milada budou ukončeny v zastávce Hraničář. Spojení mezi Uhlozbytem a Hraničářem zajišťují linky číslo 9, 17 a 27. Dále spojení mezi zastávkami Poliklinika a Uhlozbyt zajišťují linky číslo 56, 57 a 60. Cestující z Dobětic, kteří jedou směrem k Poliklinice, přestoupí v zastávce Malátova na linky číslo 9, 17, 27 směr Hraničář nebo na linky 56, 57 a 60 směr Poliklinika. Linka číslo 54 bude rozdělena na dvě části: Všebořice - Hraničář - Všebořice a Uhlozbyt - Dobětice točna - Uhlozbyt.



Možnosti vjezdu a výjezdu

1. Lokalita Klíše – oblast po celou dobu závodu přístupná z ulice Okružní, Jateční, Kekulova

2. Lokalita Centrum – Panská, Brněnská, Masarykova, Revoluční – lokalita uzavřena od 6:00 do 19:00 hod bez možnosti vjezdu a výjezdu, poté možnost výjezdu směr ulice Tovární, Klíšská nebo U Trati

3. Lokalita centrum, Mírové nám. a okolí – lokalita uzavřena od 6 do 19 hod (Mírové nám. od 5 do 21) bez možnosti vjezdu a výjezdu. Od cca 18:30 bude možný na pokyn Policie ČR výjezd ulicí Velká Hradební.

4. Lokalita ul. Žižkova a okolí – oblast po celou dobu závodu přístupná

5. Lokalita Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná od 13:00 do min. 18:00 hod

6. Lokalita Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 13:00 do min. 18:00 hod, objezd možný ul. Karla IV. a Nová na Mariánský most

7. Lokalita Děčínská – Vítězná – lokalita uzavřena od 13:00 do 19:00 – objezd možný přes Kojetice, Březí a Olešnici. Ulice Pražská – Přístavní (hlavní tah z Lovosic na Děčín) po celou dobu průjezdný bez omezení

8. Lokalita Předlice – lokalita dostupná přes ulice Za Válcovnou, Jateční

Zdroj: Magistrát města Ústí nad Labem, Dopravní podnik města Ústí nad Labem