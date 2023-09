Když se projdete po Střekovském nábřeží, kudy trasa tradičně povede, můžete si o tom popovídat s místními. Jedni budou každého i s celým závodem posílat kamsi, druzí vám s úsměvem řeknou, že těch asi pět hodin to vydrží a nakoupí si den, dva dopředu. Ačkoli zrovna místní supermarket Penny by podle firemní infolinky měl být otevřený normálně. Každý rok to bude stejné, jako posledních třináct let, kdy závod existuje. Nelze s jistotou říci, která strana tu má převahu, nutno ale poznamenat, že letos to vypadalo docela vyrovnaně. Nikdo se ale nechtěl nechat vyfotografovat, ani svůj názor říci „do kamery“.

Mluvili o tématu ale jinak docela ochotně. Například zdejší obyvatelka, která se představila jako Pavlína, se dohadům o závodu prý jen směje. „Mě to přijde absurdní. Ti samí lidé, kteří si každou chvíli stěžují, jak je to Ústí šedivé a nic se v něm neděje, se pak úplně stejně rozčilují, že se něco děje. Podle mne to je o tom, že stačí narušit jejich komfortní zónu, a budou protivní od rána do večera,“ myslí si žena středního věku, která nechtěla prozradit příjmení, aby se nestala terčem pro své sousedy. „Já tedy nezávodím, ale je pravda, že jsem se kdysi zúčastnila rodinného běhu, byla to legrace. Stejně, oni to pak po závodech vždycky otevřou opravdu rychle,“ zasmála se.

Ne všechny argumenty ale lze odbít podobným způsobem. Například Pavel Boháček, který prý v Ústí ani nebydlí, na sociální síti Facebook v diskusi napsal, že chce vidět, jak se dostane včas do prodejny v trmickém obchodním centru, aby ji včas otevřel a pak zase zpět na hlavní nádraží navečer, abych stihl vlak do Teplic. „Kvůli takové stupidní akci si musím odpustit dvě hodiny spánku,“ zlobil se.

Existují hlasy, které navrhují, aby se závod konal na Miladě. Na to odpověděl ve stejné diskusi třeba uživatel, který se podepisuje jako Misak Barvínek. „Jde o sérii městských závodů, takže ne, nemůže to být na Miladě, ani nikde v lese. Ústí dostalo dokonce stříbrnou známku, má ji jen 23 závodů na celém světě. Získal ji například 1/2Maraton Řím, maratony v Amsterodamu, Marseille, Benátkách, Madridu, Ottawě, ženský maraton v Osace nebo Jokohamě. Ústí nad Labem se stalo nejmenším městem na světě, které toto ocenění získalo,“ vysvětlil.

Podobně Vít Pavelka tu popsal situaci z jiné velké akce. „Je to sice otrava, jak je město v centru blokovaný, ale je to jen jeden den. Proti Barum Rallye ve Zlíně brnkačka. Byl jsem tam v den, kdy rallye začínala. Uzavřené prostory mimo závodní trať, aby někdo nekoukal zadarmo, neukáznění diváci, kteří se usazovali na místech podél trati několik hodin před závodem, aby měli nejlepší výhled. Dokázali blokovat výjezd z autobusového nádraží už od 13 hodin, přičemž oficiálně provoz na autobusovém nádraží končil v 15 hodin a pořadatelé a ani policie to neřešili,“ líčil.

Trasa závodu na Střekově



-Střekovské nábřeží – lokalita uzavřena, nedostupná od 13 do 18 hodin.



- Děčínská, Železničářská – lokalita uzavřena, nedostupná od 13 do 18 hodin, objezd možný ul. Karla IV. a Nová na Mariánský most.



- Děčínská, Vítězná – lokalita, nedostupná od 13 do 18 hodin, objezd možný přes Kojetice, Březí a Olešnici.

Mnozí se ptají, jaký tedy má Ústí ze závodu prospěch. Podle radního pro sport Jiřího Horáka obrovský. „Máme tu světovou akci, takových tu moc nebývá. I ekonomický dopad je pozitivní, lidé přijedou, zastaví se v zoo, muzeu a jinde. O závodu budou psát a točit reportáže i světová média. Ústí tím získá pozitivní reklamu a bude vidět, že to už dávno není šedivé a nudné město. Přitahuje spoustu pozornosti. Letos opět přijede rekordní počet běžců, bude tu atletická smetánka, končí tu série Euro Heroes. Vnímám to velmi dobře, jako sportovní je to svátek, o kterém ví každý ve městě. Těch asi pět hodin kvůli tomu snad vydržím,“ poznamenal.

Starosta Střekova Pavel Peterka také věří, že lidé si už většinou zvykli a na pár hodin se dokážou přizpůsobit. „Osobně považuji závod za velmi přínosný. Domnívám se, že obchody a restaurace budou jinak normálně fungovat,“ dodal.

Zdroj: MP Ústí n. L.