Zdroj: DeníkMluvilo se o tom, že během covidu-19 se půlmaraton v Ústí podařilo udržet, jak je to možné?

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je jediný nepřerušený 1/2Maraton ze série RunCzech a celkově je považován za jeden z mála mezinárodních závodů v Evropě, který ani jednou nemusel měnit svůj standardní termín. Magistrát města včetně primátora Petra Nedvědického nás v těžkých dobách podržel a my jsme za to velmi vděční. Od vypuknutí pandemie covidu v roce 2020 jsme pečlivě připravili podrobný protokol jak postupovat, který byl vždy konzultován se všemi autoritami a také byl pokaždé schválen Krajskými hygienickými stanicemi. S naší akcí nikdy nebyla spojena další vlna nákazy covid-19.

Vrátíme-li se k počátkům závodu, jak se vlastně stalo, že do šedivého Ústí přišel prestižní závod?

V roce 2010 na tiskové konferenci pořádané k půlmaratonu v Olomouci oznámil ředitel Carlo Capalbo svůj záměr rozšířit konání běžeckých akcí do dalších regionů České republiky včetně Ústí nad Labem. Hodně lidí se tomu záměru v případě vaší metropole divilo, ale nakonec to byl a je velký úspěch. Tento závod se pyšní nejvyšším oceněním od evropské atletiky, a to pětihvězdičkovým certifikátem. Závod dodržuje přísné podmínky, které respektují vedení trasy, výškový profil, počet občerstvovacích stanic, mediální pokrytí, účast elitních atletů a další potřebné, je toho opravdu hodně. Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem je skutečně jeden z nejkvalitnějších a nejrychlejších závodů, které máme.

Mattoni půlmaraton ovládl Ústí. Na trať se vydalo přes dva tisíce běžců

Mluví se o ekonomických výhodách. Jakou finanční návratnost pro město závody mají?

V roce 2019 agentura Czech Tourism provedla ekonomickou analýzu všech závodů RunCzech, ze které vyplývá, že iniciovaná spotřeba je zhruba 19 milionů korun. Jedná se o vygenerování spotřeby, která je spojená s konáním 1/2Maratonu, kde účastníci stráví ve městě či regionu s doprovodem kromě samotného závodu delší dobu, ubytují se, utratí nějaké peníze za gastronomii a služby, takže se to v počtu tisíců lidí nakumuluje až na takovou částku. Například nenahraditelné příjmy pro veřejné rozpočty měst a obcí v roce 2019 z naší akce tvořily až 3 miliony korun. Takže nepomáháme jen rozběhat velké množství lidí, ale naše akce má významné ekonomické dopady na město i region.

Maraton si zahrál i ve filmu Úsměvy smutných mužů na základě knižní předlohy Josefa Formánka. Jak k tomu došlo?

Film byl natočený podle skutečné události, kde se podle námětu hlavní aktér 1/2Maratonu skutečně zúčastnil. Natáčení je proto přirozeným vývojem, kde nás producenti tohoto filmu oslovili a samozřejmě jsme se domluvili na společném natáčení, které proběhlo kromě Ústí také na Volskwagen Maratonu Praha. Bylo to zajímavé a jsme rádi, že běh se v tomto případě stal motivací a „lékem” na závislost.

Které rekordy v Ústí padly a které vy osobně považujete za nejvýznamnější?

V roce 2019 padl v Ústí nad Labem japonský národní rekord. Ovšem v roce 2017 padly všechny traťové rekordy, jak zahraniční, tak tuzemské, a to v mužské i ženské kategorii. Byl to vskutku zajímavý ročník.

U tak velké akce je třeba myslet i na budoucnost. Jistě už máte nějaké hrubé představy na příště, přiblížíte je?

Stále si klademe stejné cíle: tedy propagovat běh, sport, zdravý životní styl, ale i města a regiony, ve kterých naše akce pořádáme. Zároveň jsme si vědomi, že se musíme rozvíjet a posouvat kupředu. Máme online závody, podporujeme více charitativních organizací a akce pro děti a mládež. Doba není jednoduchá a my chceme ukázat, že je potřeba jít kupředu a navzájem se podporovat. Letos jsme u hodně běžců viděli upřímnou radost z toho, že se RunCzech závody vrátily. To je pro nás důkaz, že mají naše akce smysl.