Zákaz petard v Ústí? Lidé jsou pro. V anketě města se vyslovili jednoznačně

Obyvatelé města povětšinou nový předpis vítají. Třeba Jiří Drahoš z Dobětic. „Konečně! Bylo to zapotřebí, stačí se podívat na facebook, kolik lidí na to každý rok nadává a nejen proto, že má psa. Nejvíc tam bývá vtip o zasunutí zapálené rachejtle do příslušného zadního otvoru těla. Už jen to o něčem svědčí. Za tohle tedy tleskám,“ poznamenal.

Za vyhláškou stojí zastupitelka Jana Kočárková (PRO! Ústí). „Není pravda, že by platila jen na pozemcích ve vlastnictví města. Koneckonců je to tam napsané, reguluje užívání zábavní pyrotechniky na celém území Ústí nad Labem včetně soukromých zahrad. Ona primárně není namířená proti někomu, kdo slaví padesát a sežene si na to firmu, nebo vdává dceru či žení syna na Větruši. Pořádání velkých ohňostrojů ostatně reguluje jiný zákon. Vyhláška cílí na chuligány, kteří to bezohledně odhazují lidem pod nohy a auta, nebo uprostřed noci ruší noční klid. Kolegyně bydlí na Střekovském nábřeží a tenhle problém řeší každou chvíli,“ upřesnila.

Prodejce: Problém s tím nemám

Proti vyhlášce jako takové se nestaví například ani prodejce tohoto sortimentu Martin Jinek. „Jestli si někdo koupí víc nebo míň petard nebude mít na mé podnikání žádný podstatný vliv. Jen mám obavy, aby byla skutečně vymahatelná, zda půjde dostatečně dobře prokázat, že je hluk opravdu nepřiměřený. Už dnes jsou úřady schopné regulovat hlučnost na základě jiných předpisů. Je to jen něco navíc,“ upozornil.

Mezi zastupitele, kteří se výrazně stavěli na podporu vyhlášky, patřil i koaliční radní Michal Mohr (SPD). Ten připomněl, že jenom on sám obdržel řadu stížností a podnětů právě na zábavní pyrotechniku. „Po skončení nám přišli lidi blahopřát a děkovali, že jsme na ní spolupracovali. Ono to není utrpení jenom pro psy a jejich páníčky. Jsou tu senioři, lidi, kteří jsou pracovně vytíženi a potřebují klid, stejně jako nemocní. Pro ně všechny to vždycky bylo utrpení už čtrnáct dní, tři neděle před silvestrem. Věřím, že ten průzkum ohledně veřejného mínění na toto téma reprezentuje nejen skoro devadesát procent těch, kdo se ho zúčastnili, ale všech, kdo tu bydlí,“ poznamenal.

Ve shodě je ostatně i s ústeckým primátorem Petrem Nedvědickým (ANO 2011). „Já osobně jsem velmi rád, že tuto vyhlášku kolegyně zastupitelka Jana Kočárková předložila. I protože mám pejska, a to jsou zvířata, která tím trpí nejvíce. Určitě budu hodně rád, když se pravidla obsažená v jejím textu bude dařit vymáhat,“ poznamenal.

Podle zástupce ředitele ústecké městské policie Jana Novotného lze nyní díky vyhlášce už jen samotné odpálení petardy sankcionovat jako přestupek proti veřejnému pořádku. Doposud totiž strážníci odpálení petardy posuzovali jako znečištění veřejného prostranství, nebo rušení nočního klidu. „Není ale jednoduché dokázat takovýto přestupek. Musíme mít v ruce důkaz nebo svědky, kteří ukážou na toho, kdo petardu odpálil. Hodně nám při tom pomáhá městský kamerový systém. Řešíme to celoročně, nejvíc samozřejmě během prosince,“ poznamenal.

S vyhláškou souhlasí mluvčí ústeckých záchranářů Prokop Voleník. Ten osvětlil, jak ošklivě mohou následky odpalování pyrotechniky vypadat. „Například amputace prstů, popáleniny, poranění očí končící ztrátou zraku. Dochází k poranění šlach a vazů. Jsou tu i poranění sekundární, třeba ve spojení se staršími lidmi. Mohou se leknout, dostat infarkt, nebo mrtvičku. Můžou venčit psa, který když se lekne, trhne vodítkem a majitel může upadnout a utrpět zlomeniny, například krčku. Stávají se i úrazy hlavy a poranění mozku a další,“ dodal.

